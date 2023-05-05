端午出奇招！家樂福賣「傳說對決粽」 飯店米其林肉粽2顆3千
聯名商品拼創意，家樂福端午節首度與「Garena傳說對決」合作，推出一系列端午粽子聯名商品，傳說對決經典角色成為禮盒外觀，還有保冷袋、置物架等滿額禮；此外，台北文華東方酒店中，米其林一星中餐廳也推出奢華端午肉粽，兩顆要價2880元。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福5/6開賣傳說對決端午聯名肉粽，選出立家五福湖州綜合粽、石門農會北部粽、熱浪島叻沙蜜叉燒粽、品香古早味粽、宜蘭阿娘給的蒜味肉羹粽、狀元油飯ＸＯ干貝粽，結合傳說對決遊戲人氣角色，搶攻年輕人商機。
更一口氣推出傳說對決4款人氣贈品，明起至6/22日，購買指定端午節商品單筆滿988元就送保冷袋；購買立家福州五福綜合粽，多功能置物架直接帶回家；聯名硅藻土吸水杯墊／飲料提袋預計5月中登場，獲得方法將於分店公告。
聯名肉粽登場外，家樂福也於5/6於賣場內舉辦「家樂福x傳說對決中路單挑賽」，召集共256位玩家參加競賽，選出前3名玩家，贈出1萬元總獎金，同時台北、新北、台中、高雄，也選出4店推出傳說對決粉絲快閃店，邀請年輕人走進賣場。
端午節肉粽除了遊戲聯名款外，飯店則搶攻極致奢華路線，台北文華東方酒店「雅閣限量裹蒸粽禮盒」，由米其林一星中餐廳「雅閣」團隊製作，以日本松茸與費時滷製的潮州鹵水鵝為內餡主角，連同焗香過後鎖住鮮甜味的北海道干貝，每組兩顆售價2880元，高價肉粽不僅美味更是話題性滿滿。