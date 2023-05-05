《小美人魚》50秒搶先看！烏蘇拉聽「愛麗兒」海莉貝利歌聲秒哽咽
迪士尼《小美人魚》真人版電影，今（5）日公開「Part of Your World」50秒搶先看片段，除了栩栩如生的海底特效畫面，女主角「愛麗兒」海莉貝利更一展驚豔歌喉，獲得原唱大讚美妙無比，「烏蘇拉」瑪莉莎麥卡錫回憶初次聽見歌聲立即哽咽。
記者黃雅琪/綜合報導
《小美人魚》睽違34年以全新真人版重現，本身即為歌手的海莉貝利，演唱新版〈Part of Your World〉全曲在上週公開後廣獲好評，歌手詩莎（SZA）更驚訝喊：「太扯了吧！」克蘿伊對妹妹直呼：「太瘋狂了！我愛妳並以妳為榮！」瑪莉莎麥卡錫則在訪問中表示，初次聽見海莉演唱此曲時便立即哽咽，她大讚海莉與眾不同的天籟美聲動人無比，令現場7個人都噴淚！
海莉提及飾演愛麗兒時，也喜不自勝地說：「愛麗兒熱情洋溢且聰明伶俐，更身懷超齡的睿智深知自己的心之所向，而且從不屈服退縮，我深感自己與她的人生互相對應，我們分享同樣的心路歷程，她啟發我更加勇於發聲！」飾演愛麗兒父親川頓國王的金獎影帝哈維爾巴登，對海莉的演出也讚譽有加：「海莉擁有魅力，全身散發光芒、充滿人性光輝，她就是愛麗兒！她實在是才華洋溢，毫無保留地全情投入，深深啟發了我。」《小美人魚》5月25日上映。