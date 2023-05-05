孫安佐女友傳4年情斷！狄鶯臉書突灌雞湯文：攢夠失望就離開吧
藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，日前傳出與交往4年的火辣女友麻姬兔（阿乃）分手，意外掀起粉絲討論，狄鶯日前也透過經紀人回應，小孩事情不清楚，但她都會給予祝福。結果今（5）日一早，狄鶯突然在臉書發出雞湯文，並寫下：「攢夠失望就離開吧…」再度引發外界聯想。
記者詹鎰睿/綜合報導
習慣在臉書分享正能量日常的狄鶯，今早就以「攢夠失望就離開吧…」為標題發文寫下：「據說人悲傷的極限是5天，當你決定不再在乎的時候，生活就好起來了，做好你自己，該吃吃，該睡睡，愛誰誰。只有愛會讓你變成另一個人。當你又變回你自己的時候， 愛大概就消失了。」
狄鶯也附上好幾張與老公孫鵬甜蜜的出遊照，更在文中提到：「錯了就錯了，不要找藉口；過了就過了，不要去後悔；愛了就愛了，不要去猜疑；散了就散了，不要去詆毀。放下，不一定最難過，糾結，肯定最難受。攢夠失望就離開吧，總不能再攢夠絕望。你要把心思放在值得的人身上，把故事說給懂的人聽，把時間多留給自己。」
由於兒子孫安佐近日傳出情變，也讓外界忍不住對於狄鶯的貼文引發聯想，至於孫安佐和阿乃感情是否生變，兩人至今都尚未做出回應。事實上，狄鶯非常喜歡阿乃的個性隨和，更稱對方是「媳婦」，孫鵬則是態度保守，並透露阿乃和他們相處不錯，也常常一起吃飯，對於兒子的感情順其自然，「畢竟小孩子的選擇不是父母可以決定。」