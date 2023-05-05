招募青年加入民防打「戰爭牌」？ 陳建仁：故意連結戰爭不負責任
警政署近期發文要求全國各警察局總動員，召募18至40歲青年加入義警或民防團隊，但卻遭在野黨質疑是為戰爭爆發而預做準備，並質疑執政黨在打「戰爭牌」。對此，行政院長陳建仁今（5）日表示，民防工作已執行幾十年，和義交、義警一樣，現在卻被無限上綱，故意與戰爭連結在一起，不專業也不負責任。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日出席警政署「全民反詐，藝起發聲」記者會時，被問到藍營質疑招募青年加入民防打「戰爭牌」，陳建仁答覆表示， 民防本來就是民間大家能夠彼此互相幫忙，來做好彼此防衛、彼此幫忙的工作。實際上，民防工作的執行大家都有看到，已經執行了幾十年了，這個就和義交、義警一樣，所以對於整個國家彼此互相照顧是有很重要的意義，而這個民防的政策被無限上綱，然後故意把它跟戰爭連結在一起，這樣的媒體報導不但是不專業，而且是不負責任的。
針對美前國安顧問歐布萊恩日前受訪表示，共軍攻台時間恐怕已經縮短，只剩一年或兩年，陳建仁表示，台灣實際上是在民主陣營的最前線，捍衛著台海的安全，以及印太地區與整個區域的穩定，所以對於國家的防衛是相當地有信心，對於這個地方的情勢，他相信國安當局都已經有所掌握。
陳建仁說，很謝謝友好的朋友對於臺海的安全、區域的穩定所做的關心，也提供很多寶貴的意見，會努力做好備戰工作，還有能夠更好好地準備，來捍衛自由、民主的價值，避免被威權暴力地併吞和侵略。他相當地有信心，可以做好這件事，當然也更希望能夠跟理念相同的國家，大家一起合作，來維持台海的穩定、和平，更重要的來堅持自由、民主的價值。
陳建仁強調，「我們要能戰，才能夠止戰，我們要備戰，才能夠避戰，」國人都有相當高的共識，也希望自由、民主的陣營大家一起來努力。他再一次強調，台灣有信心能夠捍衛自己的自由、民主；更重要的，也掌握所有區域的現勢狀況。