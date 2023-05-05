開箱新膠囊機「無腦」泡咖啡一鍵完工　不用入手旗艦版入門款一樣

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喝咖啡的形式很多種，可以手沖享受緩慢的儀式感，想要快速，傳統咖啡機已經非常方便了，但VERTUO POP真的更方便！每一顆膠囊都有專屬的編碼，透過條碼辨識技術，自動讀取最適合的水溫、轉速、預浸時間與杯量等萃取參數，使用者真的是一鍵按下就完成。
📍推坑：口味多，厚萃咖啡油沫職人品味
買一包咖啡豆，需要喝上的幾天或是幾週，想要每天不同口味，又不能一次買10幾包咖啡豆，畢竟放太久多少會影響風味的呈現。對於口味善變的人來說，VERTUO系列目前有30款可以選擇，包含義式濃縮、拿鐵、大杯黑咖啡，另外還有手沖等級的精品咖啡口感，每天可以隨著心情變換。此外，如果是懂咖啡的人可能會對於厚萃咖啡油沫感興趣，VERTUO系列煮出來的咖啡會有厚厚的咖啡油沫，可以保留咖啡新鮮香氣與醇厚風味。
📍膠囊咖啡有比較便宜嗎？
一條10入膠囊最便宜200元，一顆約20元，最貴的536ml一顆48元，以最貴來看，其實就跟超商原價美式差不多價錢，但現在還有人用原價買超商咖啡？因此，如果用超商的折扣價來看，大杯美式的膠囊可能就會貴了一點。
📍整體體驗
VERTUO POP徹底實踐「無腦」泡咖啡，只需要選擇想喝的咖啡類型，按一鍵就能完成，一起床，出門前就能喝到一杯好咖啡，便利性來說真的大大加分，但該買VERTUO NEXT旗艦版還是VERTUO POP入門款，因為使用的方式相同、膠囊也相同，新款VERTUO POP便宜2000元，顏色也比較繽紛，POP可能會是個比較高性價比的選擇，但是要注意，POP機身比較矮，水箱容量少，需要經常加水，且較高的杯子也不太適用，需要特別注意！