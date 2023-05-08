今日來講股／520行情、蘋果財報佳！電子回神、政策題材股可追？

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黃文清指出，美國升息一碼後，要等通膨慢慢降下來，一方面產業景氣有點令人擔憂，主要是美國中小銀行倒閉破產事件雖然是一個可控的風險，但勢必會造成銀行放款趨緩，對經濟情勢影響還是存在，即便以過去的歷史經驗來看，美國一旦暫停升息之後，股市後市上漲機率多，但短期企業動態，包括美國科技股或是台灣這邊的法說會仍會影響股市走勢，因此下半年景氣雖有望復甦，但短期股市可能呈現區間震盪。
至於投資人關心蘋果財報佳，是否有望拉抬休息已久的電子股？為此，黃文清認為有一些科技業的獲利仍優於預期，使科技股具有一定低檔的支撐，尤其蘋果下半年新機iPhone 15，市場預期會有較大改款，包括使用新的晶片、Type C或是高階款特殊的潛望鏡等，都有一定程度的亮點會吸引蘋果迷來購買，因此走過這次產業庫存調整之後，下半年行情還是值得大家期待。
而520即將到來，投資人也好奇會不會有520行情，尤其近來政策概念股如碳權、國防軍工與綠電概念股還能不能追？黃文清指出，台股指數從4月份上市櫃重量級企業釋出庫存調整可能延續到第三季，讓台股上漲空間受限，但走過這個淡季與庫存調整之後，相信在下半年仍有機會回到合理的指數高點，但短期可能就是在萬五與萬六區間震盪。
黃文清進一步說明，在萬五與萬六區間震盪可能是一個量縮的格局，也就是說大型股動的機會比較低，短期中小型個股或具有題材性的族群比較有表現機會。尤其時間接近520，政府政策加持下，政策題材多表現亮眼，如碳權、軍工與綠能皆受惠，但他也提醒這些個股近來漲幅不小，以中長期的角度來看，可能操作上得相對謹慎，可以等到回檔時再來慢慢布局，且也不是每檔個股都有機會，現階段只是「有夢最美」雨露均霑，有可能營收與獲利上的表現，要到很久之後才能受惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。