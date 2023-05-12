獨／于美人參選粉絲憂「政治水很深」　萬華2大優勢讓她信心滿滿

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不少民眾眼裡的于美人除了知性外，也是一位堅強的女性。于美人則說，比起堅強，「堅定」更能代表這次參選的決心，站穩政黨之外的位置，也以指北針比喻自己方向明確，「這一路會遇到狂風暴雨、大浪或是沙漠，都要堅定走過。」而大家好奇有沒有事先預設政治這條路上會遇到的困難？于美人笑說早已接受過震撼教育，因為這條路沒有政黨的奧援，所以必定艱辛。于美人依稀記得朋友們的忠言，「別人說我現在想像的辛苦，未來會直接乘上100倍，不過沒有關係，更多的公開討論，勝過於族群的撕裂。」表示現在最需要的，就是每個人的祝福。
民眾向于美人提問，最重視中正萬華區哪部分的「落後」？她說其實萬華也有進步的地方，「是『信仰的多元』和『族群的包容』。」透露將來會透過影片的形式，讓萬華的好被看見，目前已經在籌備中。至於萬華人口老化所引發的長照問題，于美人強調重整的必要性，與其積極策劃「都市更新」，不如將視野拉遠，著重在「都市計畫」，坦言市政府必須支持外，中央也需要支援，「這不是參政4年就能完成的事，我們需要想的是20年後，希望從我這一屆可以開始，讓大家一起想像20年後的中正萬華，若只有執著過去和現在，就會錯過未來。」
于美人
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女
于美人的智慧語錄
1、 愛情走的時候，尊重對方不予綑綁，不拉扯、不強求。放手是最好的祝福。
2、 當你能放下時，你才能創造出空間，讓更好的人事物進入你的生命。
3、 生活如果不寵你，更要自己善待自己，這一生，風雨兼程，就是為了遇見最好的自己。
4、 我知道眼尾的笑紋會越來越深，但我也知道經過歲月的歷練，看過風浪的靈魂，一定會比年輕時更為強韌。
5、 親情從來不是愛情的對手，親情是孩子受傷後的捕手。
6、 打官司不外乎打兩件事，一個打錢，一個打氣；要出一口惡氣，就不要在乎錢，如果需要錢，該吞的就要吞。
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