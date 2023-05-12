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獨／于美人參選粉絲憂「政治水很深」　萬華2大優勢讓她信心滿滿

▲于美人參選粉絲憂「政治水很深」，萬華2大優勢讓她信心滿滿。（圖／記者葉政勳攝）
▲于美人參選粉絲憂「政治水很深」，萬華2大優勢讓她信心滿滿。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

身兼電視節目主持人、作家的于美人，4月宣布以「無黨籍」身分，正式參選2024台北市萬華、中正區立委。于美人自稱是「『萬中』選一」黨，希望在地民眾能多理解她的理念。《NOWnews今日新聞》特別將鏡頭拉到西門町，讓在地民眾談談心目中的于美人。有民眾認為于美人在演藝圈是大前輩，不僅知性也相當親民，但對於這次她宣布參選，民眾有些困惑，認為「政治水很深」，恐影響她的名聲。不過于美人認為：「雖然要在政界裡找到同路人可遇不可求，但也不要刻意放大各政黨，或是候選人們之間的分歧！」這此參選她心意已決，只想收到大家的祝福。

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▲于美人宣布參選立委（圖／記者陳明中攝）
▲于美人上月宣布參選立委。（圖／記者陳明中攝）
街訪過程中，一位小姐透露曾注意到于美人在某位藝人過世後，幫了一個很大的忙，藝人間的真心以待，讓她印象深刻，于美人看到後直呼：「感動！竟然還有人記得。」不過也有民眾建議于美人留在演藝圈就好，「政治水很深，不碰為妙」，而于美人則認為「選舉」對她而言就是一種生活日常，是政黨改變了其本質，她也強調若在政見上遇到同路人，無論對方政黨為何，都盼相互支持，「我認同政黨的存在，只是經過權力的操作後，往往都會變形，我希望把所有的顏色還回去，把國會還給人民，要找出我們的共同點，不是放大彼此的分歧。」

▲于美人伸手幫助已故藝人，令民眾印象深刻。（圖／記者葉政勳攝）
▲于美人伸手幫助已故藝人，令民眾印象深刻。（圖／記者葉政勳攝）
不少民眾眼裡的于美人除了知性外，也是一位堅強的女性。于美人則說，比起堅強，「堅定」更能代表這次參選的決心，站穩政黨之外的位置，也以指北針比喻自己方向明確，「這一路會遇到狂風暴雨、大浪或是沙漠，都要堅定走過。」而大家好奇有沒有事先預設政治這條路上會遇到的困難？于美人笑說早已接受過震撼教育，因為這條路沒有政黨的奧援，所以必定艱辛。于美人依稀記得朋友們的忠言，「別人說我現在想像的辛苦，未來會直接乘上100倍，不過沒有關係，更多的公開討論，勝過於族群的撕裂。」表示現在最需要的，就是每個人的祝福。

民眾向于美人提問，最重視中正萬華區哪部分的「落後」？她說其實萬華也有進步的地方，「是『信仰的多元』和『族群的包容』。」透露將來會透過影片的形式，讓萬華的好被看見，目前已經在籌備中。至於萬華人口老化所引發的長照問題，于美人強調重整的必要性，與其積極策劃「都市更新」，不如將視野拉遠，著重在「都市計畫」，坦言市政府必須支持外，中央也需要支援，「這不是參政4年就能完成的事，我們需要想的是20年後，希望從我這一屆可以開始，讓大家一起想像20年後的中正萬華，若只有執著過去和現在，就會錯過未來。」

▲于美人欣賞萬華區信仰的多元，以及族群的包容。（圖／記者葉政勳攝）
▲于美人欣賞萬華區信仰的多元，以及族群的包容。（圖／記者葉政勳攝）
▲于美人小檔案。（圖／NOWnews製表）
▲于美人小檔案。（圖／NOWnews製表）
于美人
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女

▲于美人智慧語錄。（圖／NOWnews製表）
▲于美人智慧語錄。（圖／NOWnews製表）
于美人的智慧語錄
1、 愛情走的時候，尊重對方不予綑綁，不拉扯、不強求。放手是最好的祝福。
2、 當你能放下時，你才能創造出空間，讓更好的人事物進入你的生命。
3、 生活如果不寵你，更要自己善待自己，這一生，風雨兼程，就是為了遇見最好的自己。
4、 我知道眼尾的笑紋會越來越深，但我也知道經過歲月的歷練，看過風浪的靈魂，一定會比年輕時更為強韌。
5、 親情從來不是愛情的對手，親情是孩子受傷後的捕手。
6、 打官司不外乎打兩件事，一個打錢，一個打氣；要出一口惡氣，就不要在乎錢，如果需要錢，該吞的就要吞。


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