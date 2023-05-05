王晶分手邱淑貞竟娶她！結縭45年難得露面 照片曝光所有人秒懂
香港知名鬼才導演王晶，過去曾和性感女神邱淑真有過一段情，分手後王晶才娶了圈外女友丁德君，長達45年的婚姻也生下2位寶貝女兒。近日，王晶也迎來68歲大壽，女兒也特別分享一家人的幸福合照，妻子丁德君也難得露臉，結果照片曝光後瞬間讓網友秒懂，難怪王晶會想娶她。
記者詹鎰睿/綜合報導
王晶3日迎來68歲大壽，並和妻子丁德君、女兒王子涵簡單在家中慶生，王子涵也把一家人的照片貼到IG上面分享，真誠寫下：「過去三年都沒有好好跟你過生日，你都在別的城市為我們奔波勞碌，感謝你為我們的付出，祝你健康快樂，我永遠愛你。」
只見王晶和妻子丁德君一同坐在蛋糕前面，臉上充滿幸福的笑容，值得一提的是，王晶不僅氣色非常好，完全看不出來是68歲的樣子，就連罕見露面的丁德君，也散發出滿滿的高雅溫柔氣質，狀態維持相當良好，也讓不少網友感到驚豔。
其實過去也有港媒分析，為何王晶會娶丁德君的原因，主要是因為丁德君在面對眾多「晶女郎」的圍繞時，依舊對老公保持信任，展現高度情商與氣質，才會讓王晶下定決心娶她，至今兩人結縭45年，挺過各種風雨，成為香港娛樂圈最令人稱羨的夫妻檔。