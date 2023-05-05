傷亡慘重又缺乏彈藥 瓦格納傭兵頭目：不打了！5/10撤出巴赫姆特
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin），5日發表聲明表示，「瓦格納將在5月10日從巴赫姆特（Bakhmut）撤軍，把陣地轉交給俄羅斯正規軍」。普里格津說明，撤軍是因為損傷慘重且彈藥供應不足，不得不做出的決定。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，普里格津在聲明中表示，「我準備將瓦格納部隊從巴赫穆特撤出，因為在沒有彈藥的情況下，他們註定會毫無意義地毀滅」。普里格津說將會把在巴赫穆特的陣地轉交給俄羅斯正規軍，而瓦格納會將陣亡士兵的遺體撤回後勤營地，「舔舐我們的傷口」。
在發表聲明前，普里格津曾公布一支影片，內容是他在陣亡的瓦格納傭兵屍袋旁來回巡視，要求俄羅斯國防部提供更多彈藥與後勤支援。普里格津痛批國防部官員，「他們為你們而死，而你們好整以暇地坐在擺放桃花心木桌的辦公室裡不斷癡肥」。普里格津還說，「如果因為你的嫉妒，不想讓俄羅斯在巴赫穆特奪取勝利，那是你的問題」。
這不是普里格津第一次揚言要撤軍，之前普里格津就曾質疑俄羅斯攻打巴赫穆特的決定，認為巴赫穆特沒有那麼重大的戰略意義。克里姆林宮的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他對普里格津的聲明沒有評論。
根據《BBC》報導，有軍事專家認為，瓦格納對彈藥短缺的抱怨，可能反映出俄羅斯為了因應烏克蘭的春季反攻，正在重新分配彈藥。俄羅斯國防部與瓦格納的矛盾在於，國防部要為整個前線考慮，但瓦格納只在乎巴赫姆特。