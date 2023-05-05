4月CPI年增2.35％　主計總處：估5月會降至2%左右

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4月CPI月漲0.76％，主因是春夏服飾新品上市，蛋類、肉類、 外食費及油料費價格上揚，本月起部分住宅用電調漲，加上適逢兒童節與清明連假，旅遊團費與旅館住宿費調漲所致，但水果及蔬菜價跌，抵銷部分漲幅。
其中，在食物類的部分上漲0.37％，主要是由於蛋類價格上漲6.00％，加上肉類及外食費分別上漲2.99％及0.73％所致，但水果及蔬菜價格分別下跌3.84％及1.61％，抵銷部分漲幅。
4月通膨率2.35％，曹志弘指出，以個別項目群觀察，上漲者共272項，其中，番石榴上漲39.2%、雞蛋漲31.47%、旅館住宿費漲21.91%、國外旅遊團費漲19.22%、沙拉油及調理油漲14.13%、豬肉漲12.51%，另外，中西式早點、麵包、雞肉、衛生用紙，以及課業補習費的漲幅也相當顯著，因此民眾才對近來物價上漲的感受特別深刻。不過因天候平穩，蔬菜水果價格較上個月漲幅縮小或跌幅擴大，加上油料費去年基數較高，故跌幅較大，才會使得這個月整體CPI年增率與上個月相當。
若扣除蔬菜水果，4月CPI漲2.50％，再剔除能源後的總指數，即核心CPI，上漲2.72％。
針對七大類中變動影響，食物類漲4.19％，其中蛋類及肉類受飼養成本提高影響， 各漲 29.51％及8.54％，加上食用油、調理食品、水果、外食費及水產品各漲8.83％、5.49％、5.19％、4.41％及4.19％所致。
曹志弘特別提到，政府自3月底開始開放進口雞蛋，散裝零售價格逐漸回穩，5月雞蛋CPI漲幅必定會較4月縮小。
有關行政院穩定物價小組所關注的17項重要民生物資CPI年增率，今年4月較上年同月上漲7.35%，為172個月以來新高，主要是由於雞蛋上漲31.47%、沙拉油及調理油漲14.13%，以及豬肉上漲12.51％，再加上雞肉、麵包、鮮奶、衣服清潔劑、衛生紙、面紙、紙巾價格漲幅續高所致。而外食費CPI去漲4.41%，為4個月以來最高，上次高點為去年12月，上漲5.43%。
值得一提的是，4月電費年增率漲2.88%，曹志弘說明，主要是跟台電分別在今年4月以及去年7月調漲電價有關。這個月電費與上個月相比漲1.3%，全年平均將上漲約1.6%，對今年整體CPI直接與間接影響最大為0.15個百分點。
下個月雞蛋、豬肉價格逐步回穩，17項民生物資CPI會縮小，加上去年CPI連續5個月上漲3%，以及去年5月水果價格受天候影響大幅上漲，因此估今年5月CPI漲幅會縮小，大約在2%左右，核心CPI也可望略為縮小。