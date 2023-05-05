獨／魔獸霍華德朝聖「吃到飽霸主」嗨翻民眾　懂吃台式炒飯卻怕它

產後憂鬱可預防！　研究：孕期做「這1事」效果佳

產後憂鬱可預防！　研究：孕期做「這1事」效果佳
產後憂鬱可預防！　研究：孕期做「這1事」效果佳

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】根據《諮詢與臨床心理學期刊》的一項研究指出，孕婦產前參加團體身心健康課程，對其正面的影響可延續數年，在八年後罹患憂鬱症的風險比未參加課程的孕婦少一半。

我是廣告 請繼續往下閱讀

正念課程加人際支持　產後情緒更穩定

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，婦女在孕產期前後，內外相交的壓力，都是可能導致產後憂鬱症的原因。提醒女性，在孕產期前後，除了傳統對身體上的營養補給，也應該把心理健康的補給納入，像是研究中提到的正念課程，就有助於我們專注當下、覺察情緒與紓緩壓力的自助技巧。

此外，人際支持也很重要，配偶、家人不妨共同參與產前課程，提升對心理健康的認識，相信更能適時地同理陷入情緒的孕產婦，並給予支持。

高達8成女性產後情緒低落　心理健康資訊匱乏

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，在台灣，有很多提供媽媽教室服務的機構，但缺乏幫助孕產婦、新手父母促進心理健康資訊。根據臨床資料顯示，有七、八成的女性產後3至4日會出現情緒低落的狀況，有10-20%的比例會有憂鬱症狀，如何維護自己的心理健康，是每個女性朋友都應該要關心及學習的。

懷孕期找到紓壓方式　養成習慣有助促進身心健康　

而在懷孕期間養成練習腹式呼吸、正念、冥想的習慣，可以做為自己有效的紓壓後盾。要每日累積，就像是為自己儲蓄對抗壓力、負面情緒的存款。如果還沒有練習腹式呼吸或冥想的習慣，可以每天給自己一段”Me time”，不一定非要有目的性，單純為了自己，到外面走走，找家店坐下、或到公園內散步都可以，變成習慣，就有助維持情緒穩定，促進身心健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57666

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

過馬路總是比小綠人慢？小心是量不出的高血壓「肺動脈高壓」！

棒球好手張育成「鉤狀骨骨折」停戰！　如何治療、復健？醫師告訴你

找到失眠元凶了！調控「甲基化」是關鍵 多吃這些食物就能有效改善

維生素 C 含量最多是「這款鳳梨」！金鑽、土鳳梨、牛奶鳳梨…5 種國產鳳梨營養大解密

我是廣告 請繼續往下閱讀