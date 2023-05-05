產後憂鬱可預防！　研究：孕期做「這1事」效果佳

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正念課程加人際支持 產後情緒更穩定中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，婦女在孕產期前後，內外相交的壓力，都是可能導致產後憂鬱症的原因。提醒女性，在孕產期前後，除了傳統對身體上的營養補給，也應該把心理健康的補給納入，像是研究中提到的正念課程，就有助於我們專注當下、覺察情緒與紓緩壓力的自助技巧。
此外，人際支持也很重要，配偶、家人不妨共同參與產前課程，提升對心理健康的認識，相信更能適時地同理陷入情緒的孕產婦，並給予支持。
高達8成女性產後情緒低落 心理健康資訊匱乏董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，在台灣，有很多提供媽媽教室服務的機構，但缺乏幫助孕產婦、新手父母促進心理健康資訊。根據臨床資料顯示，有七、八成的女性產後3至4日會出現情緒低落的狀況，有10-20%的比例會有憂鬱症狀，如何維護自己的心理健康，是每個女性朋友都應該要關心及學習的。
懷孕期找到紓壓方式 養成習慣有助促進身心健康而在懷孕期間養成練習腹式呼吸、正念、冥想的習慣，可以做為自己有效的紓壓後盾。要每日累積，就像是為自己儲蓄對抗壓力、負面情緒的存款。如果還沒有練習腹式呼吸或冥想的習慣，可以每天給自己一段”Me time”，不一定非要有目的性，單純為了自己，到外面走走，找家店坐下、或到公園內散步都可以，變成習慣，就有助維持情緒穩定，促進身心健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57666
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