英地方選舉保守黨挫敗　蘇納克恐面臨首相保衛戰

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截至當地時間今天上午7時40分（台北時間5日下午2時40分），已有60個區公告選舉結果。蘇納克（Rishi Sunak）帶領的保守黨失去了209席議員，占保守黨全部要守住席位的1/3。
最大在野黨工黨則增加了110席議員，並在英格蘭西南部的普利茅斯（Plymouth）、東南部的麥德維（Medway）和中部的特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）等價值連城的選區拿下議會控制權。
若這場選舉最後結果呈現相同趨勢，將會是中間偏右的保守黨遭逢1990年代中期以來最大的地方選舉挫敗。當時工黨在其後的國會大選取得壓倒性勝利，將時任黨魁布萊爾（Tony Blair）拱上首相大位。
工黨已對現有結果沾沾自喜，認為趨勢很明顯。擔任工黨全國競選協調員的國會議員馬穆德（Shabana Mahmood）表示：「這樣的結果對蘇納克來說是一場災難，選民認為保守黨執政失敗而教訓他。這些結果顯示，我們勢將出現一個工黨的多數政府。」
英國副交通大臣梅里曼（Huw Merriman）則將自家保守黨難看的選舉結果，歸咎於去年在短短數週內接連換下2位黨魁暨首相強生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）的混亂局面。
他告訴英國廣播公司（BBC），地方選民「不斷談論有關幾位前首相的舊聞」，但也對保守黨現任領導人有正面看法。他強調，蘇納克的執政方向是正確的。
不過，工黨的馬穆德推斷，工黨在明年全國大選得票率將比保守黨多出超過8個百分點，足以讓工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）登上首相寶座。
目前在英國全國民調，工黨支持率較保守黨領先達2位數。工黨也將這場地方選舉定調為對「保守黨13年執政失敗」的公投。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120505