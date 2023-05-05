T1／海神99:98逆轉獵鷹！于煥亞6三分、砍22分　兩隊G5一戰定生死

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在首節外線命中率不佳的情況下，海神少了能和獵鷹「三塔」抗衡的武器，很快陷入雙位數落後，該節結束時以19:36被拉開17分的差距。次節主場軍依舊迷信外線投射，但命中率未見有所起色，胡凱翔前兩節得到16分，讓客隊以63:45領先。
易籃再戰後，海神靠于煥亞、胡瓏貿兩顆三分吹響反擊號角，一波22:8的攻勢追到只差4分。獵鷹暫停回來後靠阿修羅得分止血，于煥亞攻防轉換再進三分，下一回合邱子軒接獲助攻投進外線，將比數追平。雖然獵鷹三節打完仍以80:75領先，但高雄在這節大有斬獲。
末節決戰，德古拉率先幫獵鷹進球，于煥亞也回敬三分，之後雙方在有限的分差中拉鋸，谷毛唯嘉犯滿，布銳克曼拋投讓球隊首度超前。比賽最後兩分鐘，海神領先3分，布拉2罰不進，布銳克曼高難度拋投，讓球隊將分差擴大到5分。
獵鷹喊出暫停後，陳靖寰命中三分球，但布銳克曼展現球星價值，上籃讓球隊再得2分。獵鷹反擊未能命中，海神掌控球權，被犯規站上罰球線，布銳克曼2罰1中，回來簡偉儒完成「4分打」，比賽又追到只差1分。
最後16.7秒，胡瓏貿被犯規，他執行2次罰球，他雖然接沒有沒進，但獵鷹最後一擊拖到時間完，吳彥侖也沒有出手，比賽就此結束。
邱子軒在這個系列賽表現漸入佳境，今天又攻下了18分，于煥亞投進6顆三分球、拿到22分；布銳克曼攻下20分11助攻。獵鷹方面，阿修羅得到27分17籃板，胡凱翔18分7助攻5籃板。