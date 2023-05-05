梓梓媽「猛誇張立東」點名他當女婿！給90分高評價：他真的不錯
擁有甜美臉蛋、火辣身材的啦啦隊女神梓梓（董梓甯）先前與張立東爆出發生親密行為一事，對此，她今（5）日現身《同學來了》節目錄影現場，與媽媽苒姐一起受訪，表示：「我媽覺得我沒結婚也沒關係，不會因為年齡到了就趕快找人嫁了！」而梓媽也大方稱讚張立東：「很不錯，腰力很好，剛剛錄節目有看到他表演。」甚至覺得張立東是不錯的女婿人選，更打了90分高分。
記者郭佩蓉/台北報導
梓梓與媽媽苒姐今日一起受訪，針對與張立東的緋聞，她表示兩人不會尷尬，只是朋友，且兩人彼此工作都忙，沒什麼時間相處，僅有工作時會見到面，但她也說：「會努力相處看看！」梓媽在一旁也說，當時看到緋聞有關心女兒：「她就說是節目效果，但我本人很喜歡張立東。」更大讚張立東「腰力很好」，給他打90分，是不錯的女婿人選：「很不錯，腰力很好，剛剛錄節目有看到他表演！他真的不錯，今天第一次見到面，一起來錄節目。」
不過對於女兒的婚事，梓媽還不著急，認為不要那麼早婚，等思想、個性、經濟穩定一點再結婚比較好，梓媽後來得知張立東已經39歲，也驚呼：「可以結婚了！但她（梓梓）還不行。」梓梓也表示自己會繼續努力。