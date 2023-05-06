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全台通路激省／好市多衛生紙折170元　茶湯會奶茶雪糕12元

▲本週全台通路優惠活動，好市多衛生紙現折170元；愛買量販，茶湯會奶茶雪糕，單支12元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲本週全台通路優惠活動，好市多衛生紙現折170元；愛買量販，茶湯會奶茶雪糕，單支12元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週全通路激省優惠出爐，推薦包括好市多五月花衛生紙三帶現折170元，等於免千元一次購入108包衛生紙；還有天氣熱吃冰消暑，愛買量販茶湯會醇厚觀音拿鐵雪糕，買1送1平均單支12元。

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🟡好市多．5月8日至5月14日

青花轎冷凍經典麻辣鍋，原價559元，現折120元，特價439元

特選壽司組合32入，原價679元，現折50元，特價629元

五月花妙用棉柔抽取衛生紙，線上購物限定，108包（3袋）原價1129元，現折170元，一組特價959元。

🟡家樂福．即起至5月14日

瑪伊娜有機冷壓特級橄欖油，500毫升，買1送1特價498元，平均單瓶，249元

歐特滿分優果，蔓越莓乾／無調味南瓜子／無調味純堅果任選買1送1特價200元，單包100元。

阿猴鮮乳，936ml原價99元，特價72元

🟡全聯．即起至5月18日

春風抽取式衛生紙，100抽8包，單串特價176元買1送1，平均88元

御茶園，冰釀綠茶、日式綠茶、四季春，任選4瓶67元，平均單瓶17元

▲愛買（圖／記者鍾怡婷攝）
▲愛買量販，茶湯會醇厚觀音拿鐵雪糕，單盒4入特價98元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡愛買．即起至5月16日

家樂氏玉米片，180G/盒158元，買1送1平均每盒79元

茶湯會醇厚觀音拿鐵雪糕，單盒4入特價98元，買1送1平均每盒49元，單支雪糕12元。

🟡大潤發．即起至5月17日

卜蜂雞塊，原味／黑胡椒，原價159元，特價109元

活凍三點蟹，原價59元／隻，特價49元／隻

🟡7-11．即起至5月9日

韓國YOUUS炒年糕杯，買1送1原價79元，平均單杯40元

泰國MIX脆脆條，原價39元／包，任選加1元多1件

GODIVA巧克力，原價169元，特價99元

🟡全家．即起至5月7日

味丹竹炭水，原價單瓶20元，四罐特價40元，平均單瓶10元

義美鮮奶茶900ML，原價單瓶80元，兩件特價109元

🟡萊爾富．即起至5月9

Gery厚醬起司蘇打餅，原價46元，特價買1送1

雀巢纖怡巧克力穀物棒，原價35，特價買1送1

🟡OK超商．即起至5月7日

OKCAFE西西里咖啡單杯8折優惠

▲OK超商西西里咖啡單杯8折優惠。（圖／品牌提供）
▲OK超商西西里咖啡單杯8折優惠。（圖／品牌提供）

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