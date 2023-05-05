無人機夜襲克宮是俄羅斯「自導自演」？衛報和BBC都持反面意見

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《BBC》的報導追蹤了事發當天，俄羅斯媒體第一時間的報導。俄羅斯媒體似乎都避免使用網路上流傳的，無人機在克里姆林宮上空爆炸的影片，而只以資料畫面帶過。
《BBC》分析，俄羅斯媒體的決定，某種程度說明克里姆林宮遭襲擊，確實對俄羅斯國民自尊心是個打擊，因此很難相信這會是俄羅斯自導自演的事件。且如果這是俄羅斯官方刻意為之的「假旗行動」，想要激起民眾憤慨，那媒體更應該配合演出，反覆播送戲劇性的爆炸時刻才對。
《BBC》也指出，主張整件事是俄羅斯自導自演的常見說法，是說俄羅斯為了替戰爭升級找藉口。但實際上俄烏戰爭開打以來，俄羅斯早已多次用行動證明，他們根本不需要「藉口」就可以升級衝突。
俄羅斯事後的反應
相對於《BBC》從事發第一時間媒體的反應找線索，《衛報》則是從事後俄羅斯的反應找蛛絲馬跡。事後俄羅斯宣布在數十個地區禁止民用無人機飛行，更收緊GPS信號的使用，還因此傳出一輛汽車跟隨導航卻開進河裡，這些在在顯示俄羅斯於襲擊事件後，加強了對無人機的反制和空安的維護。
《衛報》也指出，在無人機事件前俄羅斯就已經對烏克蘭發動大規模襲擊，砲轟赫爾松造成20多人死亡。難道俄羅斯還需要製造另一個藉口，才能讓這場曠日費時的戰爭升級嗎？
《衛報》進一步提到，根據之前五角大廈洩密案中外流的情資，可以看到烏克蘭曾計劃使用無人機攻擊俄羅斯的軍事要地。雖然攻擊軍事要地與攻擊克里姆林宮不太相同，但以無人機作為手段，一直是烏克蘭在戰爭中的慣用方式。
到底真相為何？
這件無人機夜襲克里姆林宮的真相，恐怕最終只有時間才能給出答案，不過就現有的線索，《BBC》和《衛報》給出了不同的猜測。
《BBC》認為，克里姆林宮遇襲，暴露出莫斯科的脆弱，不像外界以為的戒備森嚴，整起事件可能是俄羅斯內部的權力鬥爭，導致某團體透過這種方式，來削弱蒲亭的影響力。
《衛報》則認為，俄烏戰爭中，烏克蘭政府軍和地方游擊隊合作，之前在俄羅斯佔領的克里米亞等地，也曾發生過類似的由內部發起的襲擊行動，而烏克蘭政府總是否認事情是他們策劃。這些親烏游擊隊的襲擊，究竟是與烏克蘭達成默契，讓基輔撇清關係的同時能夠達到軍事目的，又或是基輔確實無法控制游擊隊的行動，還要再觀察。