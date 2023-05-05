名家論壇》謝國安／郭董也得低頭的「韓風」

上週（4/27-5/3）郭台銘幾乎天天有新聞版面，每天講出來的話都可以編寫成「郭語錄」，包括「一縣市一核電廠」、「不要議會監督」、「八萬機器人大軍」等言論不斷出爐，引發高度討論。但郭董偏偏拋出這些話之後，又得在解釋一遍，讓外界消解疑慮，也讓郭董發言猶如兩面刃。郭董的對手就像撿到槍，紛紛針對他的話做攻擊與回應，郭董聲量也水漲船高。根據Sola大數據團隊分析，郭台銘聲量在全國政治人物上周排行榜當中高居第一，總分高達123015，遙遙領先排名第二的總統蔡英文超過五萬分，也領先他的總統黨內對手侯友宜超過七萬分（侯友宜排名第三），可以說上周幾乎大家天天都在討論郭董。然而郭董在上周最備受討論的一個新聞事件，是親口在公開場合向韓國瑜致歉，並且表示要約韓國瑜見面。外界解讀是為了弭平四年前初選時得罪韓粉，而韓國瑜當晚就在臉書上回應「來者可追，奮鬥團結。記取教訓，共創勝利。凝聚最大力量，下架貪腐集團。為人民爭幸福，為社會爭繁榮，為國家爭尊嚴。」引發了高度討論，韓國瑜粉絲也紛紛出籠，在底下留言「永遠追隨」、「韓總加油」等字眼，短短幾天湧入超過四萬人按讚、超過四千五百條留言、超過兩千五百次分享，完全展現韓國瑜「韓粉」的高度凝聚力。而從去年九合一選舉到今年的初選，只要韓國瑜有出席造勢場合力挺、或是在網路上提到名字聲援的參選人，一律聲量暴衝。顯示韓國瑜即使「韓流」不再，但這股「韓風」仍強勁。不只郭董得低頭，國民黨所有參選人，都無法繞過這個風，而是必須要借助這股韓風的力量，讓自己的聲勢持續上漲。
文／謝國安
韓國瑜上周總聲量排名第八，有三萬七千多分。從過去兩個月的折線圖也能看出來，韓國瑜的聲量從未掉出過全國排行榜前廿名。事實上是從2018年以來都維持在前段班。而且韓國瑜參加誰的活動，誰的聲量就飆高甚多，可以說是國民黨最強的側翼跟「造浪者」。以去年來說，韓國瑜有到高雄幫過世議長許崑源愛女許采蓁站台，許采蓁當周聲量飆進前廿名。今年在四月中到新店參加立委羅明才的活動，向來不在排行榜內的羅明才飆進第十八名。這次則是到大安區力挺初選的羅智強，以聲量來說堪稱國民黨的強強聯手，羅智強上周聲量也維持在第九名，總分三萬四千多分。以韓國瑜的拉抬程度，國民黨沒有一位要選舉的政治人物能夠繞開他，基本上都需要擁抱他。這股「韓風」持續吹，是國民黨選舉鞏固黨員信心的力量當中，最需要的上升氣流。
國民黨初選陸續進行當中，以即將登場的大安區初選民調，目前看來羅智強的聲量仍然是遙遙領先他的對手鍾沛君與楊永明。拜楊永明上周左打羅智強右打鍾沛君之賜，鍾沛君上周聲量在24名，有些許提升，不過聲量總分只有10896，落後羅智強三倍多。而楊永明的聲量則是遙遙落後這兩位對手。不論空戰能量和陸戰能力，楊永明看來都被甩開好幾條街。
前總統陳水扁跟兒子陳致中這次也進入排行榜前20名，陳致中高居第七名。這自然是陳致中因為洗錢案坐牢的關係，陳水扁則是因為為了兒子上凱道引發討論，保外就醫到現在，陳前總統似乎完全沒有在管當初訂定的規則，但陳水扁這段期間的放飛自我，反而成了最另類的政治評論家，聲量雖然不是頂尖，但大部分時間也都維持在前五十名的Ａ段班。上周陳水扁在排行榜的20名，總分也破了一萬三千分。
2024總統參選人方面，代表民進黨的副總統賴清德排名第四，而他開始將形象向中間靠攏，包括悼念蔣經國在內，讓選情穩健的賴清德，在各家民調上也都名列前茅，目前穩定在3成五到四成，不可謂不高。民眾黨柯文哲排名第六，在聲量上始終非常穩定，而他在各家民調上也幾乎維持兩成左右的支持度，吵的震天響的「藍白合」，以現在看來似乎機率並不大。柯文哲維持聲量與民調支持度，才有機會讓民眾黨在立院斬獲更多席次。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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