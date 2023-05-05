洗頭手不舉、如廁不能擦屁股　肩關節擴張術治療冰凍肩困擾

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俗稱五十肩的「冰凍肩」 糖尿病和甲狀腺比例高經骨科洪煒竣醫師詢問病史後發現，陳先生患有糖尿病長期藥物控制，根據統計，糖尿病與甲狀腺患者發生冰凍肩的比例較高。此外，這次右肩膀疼痛發作，並沒有經過外力撞擊或運動傷害，經檢查發現右肩膀所有角度的活動都受限制，因此診斷為俗稱五十肩的「冰凍肩」。
冰凍肩正式名稱為「沾粘性關節囊炎」，難以找出明確致病原因，卻大大影響了肩膀活動度和生活品質，又因為好發在五十歲上下，所以俗稱五十肩。這是因肩膀的關節囊及周圍結締組織發炎而引起，在臨床上病情分為三個階段，包括發炎期、冰凍期和恢復期。
冰凍肩在發炎期最嚴重 使用「肩關節擴張術」治療洪煒竣醫師說明，發炎期的患者肩膀會感到極度的疼痛和僵硬，且通常持續幾個月，可以說是冰凍肩最嚴重的階段。到了冰凍期，患者的疼痛症狀逐漸減輕，但是肩膀的活動度仍然受到限制。恢復期的肩膀才逐漸恢復正常活動度。評估陳先生的病情屬發炎期即將進入冰凍期，洪煒竣醫師使用「肩關節擴張術」治療，其原理是通過在肩膀關節中注射關節擴張藥物，使肩膀周圍的結締組織得以擴張，從而減輕疼痛和增加關節活動度。
洪煒竣醫師進一步指出，冰凍肩患者的疾病進程各不相同，輕微的有可能可在六個月到兩年的時間內自行痊癒，但對於某些患者或有其他內科疾病史者，病情可能會持續很長時間，並對日常生活造成極大的不便，因此，在適當時機介入治療能夠幫助患者減輕疼痛和增加活動度。
「肩關節擴張術」配合復建 治療冰凍肩關節擴張術在門診實施即可，關節擴張藥物已有麻醉成份，不需另行麻醉，透過超音波導引位置，用注射器注入液體藥物到肩膀關節中，醫師會輕輕地移動患者的肩膀，以幫助藥物更好地擴散到肩膀周圍的組織中，只需要十分鐘就可以完成，有效協助患者紓解疼痛不適。陳先生冰凍肩的症狀經過關節擴張治療後，配合復健運動，經過二周後陳先生肩膀恢復正常的活動度，重新回到工作崗位。
洪煒竣醫師提醒，早期的冰凍肩症狀與一般筋骨痠痛相似不易察覺，但若疼痛持續且加劇，有愈來愈僵硬趨勢時，萬萬不可隱忍，尤其長期疼痛有礙身心健康，應及早就診評估病情接受治療，向醫師諮詢合適的治療解方，適時解除關節功能惡化的危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57668
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