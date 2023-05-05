澳洲男大生中毒！女友人家中搜出老鼠藥 她稱「原是自己要輕生」
澳洲交換學生艾力克斯. 肖雷(Alex Shorey)，上月初疑因誤食老鼠藥，一度送進加護病房，後續警方傳喚肖雷的父親及台籍女友到案說明，訊後將其女友人制出境、出海。據了解，檢方在女友人住處搜出老鼠藥，該女偵訊時透露，坦承當天原本自己要輕生，因此泡了老鼠藥，豈料卻被肖雷當成「果汁」喝下肚。
記者孫唯容／綜合報導
肖雷現年24歲，2022年自澳洲昆士蘭來台，在淡江大學當交換生，但4月初某日，肖雷起床發現自己滿臉鼻血，身體狀況還一度急轉直下，被送進台北醫學大學附設醫院的加護病房治療，經醫師診斷，發現是因老鼠藥「超級華法林」中毒所致。
據悉，肖雷目前在補習班兼職，透過朋友介紹與45歲的女友認識，上課前都會去女友家備課，當天肖雷前往女子家中備課時，發現桌子有一杯「果汁」，不假思索後就喝下肚，豈料該「果汁」竟然添加老鼠藥。
女子偵訊時供稱，初步供稱老鼠藥是透過網路購買，自己當天打算輕生，因此泡給自己喝，豈料被肖雷誤食。面對女子說法，警方認為仍有相當保留或隱瞞實情，暫時朝殺人未遂、過失致重傷害罪偵辦，檢方複訊後予以限制出境、出海。目前已排除和台灣小吃或「施用毒品」有關。