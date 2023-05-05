雞蛋終於不缺了？菜市場「真實蛋價」直擊　婆媽說出真相

澳洲男大生中毒！女友人家中搜出老鼠藥　她稱「原是自己要輕生」

▲澳洲交換學生艾力克斯. 肖雷(Alex Shorey)，上月初疑因誤食老鼠藥，一度送進加護病房，後續警方傳喚肖雷的父親及台籍女友到案說明，訊後將其女友人制出境、出海。（圖／翻攝自9 NEWS）
▲澳洲交換學生艾力克斯. 肖雷(Alex Shorey)，上月初疑因誤食老鼠藥，一度送進加護病房，後續警方傳喚肖雷的父親及台籍女友到案說明，訊後將其女友人制出境、出海。（圖／翻攝自9 NEWS）

記者孫唯容／綜合報導

澳洲交換學生艾力克斯. 肖雷(Alex Shorey)，上月初疑因誤食老鼠藥，一度送進加護病房，後續警方傳喚肖雷的父親及台籍女友到案說明，訊後將其女友人制出境、出海。據了解，檢方在女友人住處搜出老鼠藥，該女偵訊時透露，坦承當天原本自己要輕生，因此泡了老鼠藥，豈料卻被肖雷當成「果汁」喝下肚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肖雷現年24歲，2022年自澳洲昆士蘭來台，在淡江大學當交換生，但4月初某日，肖雷起床發現自己滿臉鼻血，身體狀況還一度急轉直下，被送進台北醫學大學附設醫院的加護病房治療，經醫師診斷，發現是因老鼠藥「超級華法林」中毒所致。

據悉，肖雷目前在補習班兼職，透過朋友介紹與45歲的女友認識，上課前都會去女友家備課，當天肖雷前往女子家中備課時，發現桌子有一杯「果汁」，不假思索後就喝下肚，豈料該「果汁」竟然添加老鼠藥。

女子偵訊時供稱，初步供稱老鼠藥是透過網路購買，自己當天打算輕生，因此泡給自己喝，豈料被肖雷誤食。面對女子說法，警方認為仍有相當保留或隱瞞實情，暫時朝殺人未遂、過失致重傷害罪偵辦，檢方複訊後予以限制出境、出海。目前已排除和台灣小吃或「施用毒品」有關。

超商店員墜13樓慘死！生前遭囚禁虐打　法院裁定2男羈押禁見

高鐵跳電！南港到板橋號誌系統異常　6班列車一度停駛

移工酒駕騎電動自行車疑違規左轉！後座男遭「輾斃爆頭」慘死

新北土城傳墜樓！20多歲男22樓墜落身亡　頭部重創、四肢骨折　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀