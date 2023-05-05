深圳9月鬆綁路邊攤管制　分析：中國經濟山窮水盡

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原先深圳全面禁止在道路、人行天橋、隧道和其他公共場所堆放物品和擺攤設點銷售，新修訂改變該做法，允許街道辦事處彈性處理，根據「方便群眾」、「布局合理」、「監管有序」等原則，劃定攤商經營場所。在福和市城管和執法部門制定的規範下，民眾可以擺賣地攤，不符合規定但拒絕改正者，則會遭到罰款。
深圳允許地攤的消息公布後，馬上登上微博熱搜，有網友認為，深圳能夠趕上山東淄博引發的熱潮。另有網友表示，「這幾年受疫情影響，整體大環境都不好，大家口袋裡面都沒有錢，活著都很難，更別說是去大型商場購物。地攤經濟貌似更加符合現今社會狀況，可以讓城市更有人間煙火、更接地氣一些。」
不過也有網友擔憂，深圳允許擺地攤，顯示全國經濟最好的地方，都無法解決失業率高的問題，更有網友感嘆，疫情後中國只能走地攤經濟的模式。
且擺地攤的實際收入可能低於外界預期。一名曾經擺過地攤的廣州市民就向《自由亞洲電台》表示他曾問過擺地攤的人，談到現在的生意，「好是好了，但是單價下降了，利潤也跟以前疫情時候差不多，甚至收入還減少，白忙活了。」
在深圳之前，北京、上海、杭州、昆明與蘭州等地陸續發布放寬擺攤的規範。對此，時事評論員方原表示，中國經濟從走向最高端，倒退至走最低端的方向。
方原指出，地攤經濟其實最原始的一種經濟模式，現在做為改革領頭羊的深圳也走在這條路上，「最先進的地方走也在走最落後的模式，說明真的是山窮水盡了。」
香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，地攤經濟屬於個體戶和微小型的經營模式，只能讓人餬口，對GDP增長的影響並不大，難以帶動經濟成長。但他認為這很可能只是因應疫情時防疫和封城措施過猛，而提出的短期政策，推動地攤經濟至少可以降低社會的不穩定因素。