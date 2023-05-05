捷克外長：中國與中東歐合作機制14+1名存實亡

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利帕夫斯基2日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤後，他表示：「我感謝美國在中國議題上的戰略領導。我向布林肯國務卿保證，我們準備好在歐洲架構下與他們合作。14+1既沒有實質內容也沒有未來。」
被問到布拉格當局是否會正式退出14+1時，利帕夫斯基透過發言人說：「我們不是活躍成員國，不會推測我們可能選擇採取的任何可能步驟。」
根據美國國務院公布的會談紀要，布林肯和利帕夫斯基「商討對於中華人民共和國的共同關切，以及維護印太地區及其他地區和平、穩定和繁榮的重要性。」
北京於2012年成立中國－中東歐合作機制，最初有16個歐洲國家加入，後來希臘加入擴大為17+1，但是在波羅的海3國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞退出後縮小為14+1。
即使俄羅斯對烏克蘭開戰後，北京仍與莫斯科結盟，這讓中歐國家政府對中國日益戒惕，使得這項倡議已然名存實亡。
歐洲聯盟27個成員國中，保加利亞、克羅埃西亞、捷克、希臘、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞仍在這個合作機制；另有阿爾巴尼亞、波士尼亞-赫塞哥維納、蒙特內哥羅、北馬其頓和塞爾維亞5個非歐盟國家參與其中。
尤其對於捷克而言，與中國關係惡化甚至早於俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。2020年，北京當局為報復捷克國會議員訪問台灣，決定拿捷克鋼琴出口商開刀而取消訂單。
利帕夫斯基的談話代表著，北大西洋公約組織（NATO）退役將領帕維爾（Petr Pavel）3月就任捷克總統後，布拉格與北京關係進一步疏遠。帕維爾呼籲重新思考外交政策，矢言與台灣建立更緊密關係，而不是跟中國。
歐盟各國外長本月稍晚在瑞典召開重要會議時，將重新評估歐盟與中國的關係。
雖然歐盟會繼續強調在氣候變遷或開發中國家債務減免等議題上與中國合作的重要性，但預計仍會呼籲更加關注戰略競爭和體制競爭。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120505