雞蛋終於不缺了？菜市場「真實蛋價」直擊　婆媽說出真相

潮濕悶熱「妹妹」異味不適？　醫師傳授5大清潔、呵護私密處正確觀念！

潮濕悶熱「妹妹」異味不適？　醫師傳授5大清潔、呵護私密處正確觀念！
潮濕悶熱「妹妹」異味不適？　醫師傳授5大清潔、呵護私密處正確觀念！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】潮濕悶熱是造成私密處肌膚問題的原因之一，不僅容易讓女性私密處產生異味、不適，也容易讓細菌孳生，導致感染風險。尤其台灣夏天又潮濕又悶熱，更是婦科問題的好發季節。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因此，私密處清潔很重要，不僅能降低異味、感染問題的產生，也能擺脫不適感。女性醫療診所院長關口由紀醫師便整理了5大清潔重點，告訴民眾怎麼清潔私密處才是正確的。

此外，醫師也傳授了5個呵護私密處的正確觀念，希望所有女性都能正確了解如何呵護保養自己的私密肌膚。

如何清潔女性私密處？　正確清潔5重點學起來！

由於社會、環境的影響，女性在成長過程中對私密處的問題似乎總有難言之隱，學校、家庭教育在這方面若無法提供相關知識，也會讓女性對於私密處的保養及認識變得更有限。

而夏天來臨時，潮濕悶熱的天氣，大多數女性私密處都會有不適感，卻又不敢與身邊的人討論，或是前往醫療院所就醫。

因此，關口由紀醫師整理了以下5個重點，幫助女性正確清潔私密處，擺脫各種不適感：

  • 選用適合自己肌膚的沐浴乳
  • 將沐浴乳確實搓出泡沫
  • 用手指，溫柔仔細清洗私密部位（尤其是小陰唇周邊）
  • 確實沖洗乾淨
  • 擦乾之後若感覺乾燥，要用私密部位用的乳液等做保濕
關口由紀醫師提醒，私密處因為構造複雜不能只用清水清洗，應使用沐浴乳等清潔劑，確實洗掉髒污比較好，若是私密處較敏感的人，則建議使用私密部位專用清潔劑，才不易造成肌膚負擔。

私密處保養、呵護　5正確觀念很重要

除了清潔外，如何正確呵護保養私密處也是相當重要的，關口由紀醫師傳授5個呵護私密處的正確觀念，希望民眾都能正確地呵護自己的私密處：

  • 有私密部位相關煩惱的人建議使用私密部位專用沐浴乳
  • 翻開皺摺仔細把髒污洗掉，但不可清洗陰道內部
  • 嚴禁大力刷洗，也不可過度清洗。一天至多兩次
  • 乾燥是私密部位大敵，感到乾燥就要做好保濕
  • 私密部位煩惱若未改善，需即時至醫院就醫 


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57625

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

洗頭手不舉、如廁不能擦屁股　肩關節擴張術治療冰凍肩困擾

產後憂鬱可預防！　研究：孕期做「這1事」效果佳

過馬路總是比小綠人慢？小心是量不出的高血壓「肺動脈高壓」！

棒球好手張育成「鉤狀骨骨折」停戰！　如何治療、復健？醫師告訴你

我是廣告 請繼續往下閱讀