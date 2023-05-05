潮濕悶熱「妹妹」異味不適？　醫師傳授5大清潔、呵護私密處正確觀念！

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此外，醫師也傳授了5個呵護私密處的正確觀念，希望所有女性都能正確了解如何呵護保養自己的私密肌膚。
如何清潔女性私密處？ 正確清潔5重點學起來！由於社會、環境的影響，女性在成長過程中對私密處的問題似乎總有難言之隱，學校、家庭教育在這方面若無法提供相關知識，也會讓女性對於私密處的保養及認識變得更有限。
而夏天來臨時，潮濕悶熱的天氣，大多數女性私密處都會有不適感，卻又不敢與身邊的人討論，或是前往醫療院所就醫。
因此，關口由紀醫師整理了以下5個重點，幫助女性正確清潔私密處，擺脫各種不適感：
- 選用適合自己肌膚的沐浴乳
- 將沐浴乳確實搓出泡沫
- 用手指，溫柔仔細清洗私密部位（尤其是小陰唇周邊）
- 確實沖洗乾淨
- 擦乾之後若感覺乾燥，要用私密部位用的乳液等做保濕
私密處保養、呵護 5正確觀念很重要除了清潔外，如何正確呵護保養私密處也是相當重要的，關口由紀醫師傳授5個呵護私密處的正確觀念，希望民眾都能正確地呵護自己的私密處：
- 有私密部位相關煩惱的人建議使用私密部位專用沐浴乳
- 翻開皺摺仔細把髒污洗掉，但不可清洗陰道內部
- 嚴禁大力刷洗，也不可過度清洗。一天至多兩次
- 乾燥是私密部位大敵，感到乾燥就要做好保濕
- 私密部位煩惱若未改善，需即時至醫院就醫
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57625
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