質疑提名機制　陳玫娟呼籲唯公平信賴的機制方能團結勝利

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羅世雄指出，經黨中央決議高雄第三選區立委人選，將採全民調方式進行，有意參選同志於今天5時前簽署同意書及繳交民調作業費始可納入民調名單當中，未來黨中央針對第三選區人選將依照民調結果作為參考依據。
不過，陳玫娟卻發表聲明，除感謝20年來一路長期支持他的好朋友與鄉親，也希望透過努力讓更多民眾肯定國民黨，並以這樣的初衷投入立委選舉。但這一次並沒有感受到公平正義，以及對忠貞黨員的尊重。
這次國民黨高雄市左楠區的立委初選，陳玫娟表示，僅是一個簡單聲明就沒收初選。由高雄市黨部自行召開協調會議，出席者並無最終共識，就發下二份切結書，要求出席者進行簽署，否則直接喪失爭取提名的機會。
在得到「不辦理初選民調」的回覆，卻擔心對手政黨進行干擾。陳玫娟認為，大家應該要積極面對挑戰，讓每位有意願努力的黨員同志都走出辦公室，走向社會每個角落，握遍每雙手。用雙腳感動社會，用論述與表現來感動民眾，讓民眾認同。
「初選不是撕裂的過程，是整合的必經。但沒有公平可信賴的機制，就沒有團結向前的可能！」，陳玫娟指ˇ出，內參式民調概念上就與初選民調無異，但高雄市黨部表示，中央要求要內參民調，卻不願意進行初選民調，究竟所圖何求，實在耐人尋味。
陳玫娟呼籲黨中央，應該站出來說清楚講明白。現在的左楠區立委提名機制究竟為何？是徵召或是初選？中常會如未通過該選區產生機制，且在未明確公告的情況下，高雄市黨部何以可以發出，剝奪黨內同志參與提名競爭之權益文書？