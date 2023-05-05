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質疑提名機制　陳玫娟呼籲唯公平信賴的機制方能團結勝利

▲雖然在最後一刻陳玫娟簽下同意書，卻發出聲明要求黨中央要說清楚，現在左楠區立委提名機制究竟為何？（圖／截自陳玫娟臉書）
▲雖然在最後一刻陳玫娟簽下同意書，卻發出聲明要求黨中央要說清楚，現在左楠區立委提名機制究竟為何？（圖／截自陳玫娟臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨左楠區立委劉世芳宣布不連任立委後，國民黨高雄市左楠地區國初選即有5人表態參選，國民黨左楠區提名程序也改為「選情特殊選區」，不辦初選，以內參式民調結果徵召，引發部分參選人不滿，該黨中央委員孫健萍更宣布退選。左楠地區立委參選人市議員陳玫娟雖然在最後一刻簽下同意書，卻發出要求黨中央要說清楚，現在左楠區立委提名機制究竟為何？

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包括現任市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、前立委張顯耀表態參選，對於孫建萍的退選，國民黨高雄市黨部主委羅世雄除感謝孫健萍放下小我、成就大我，為黨內樹立典範外。並對該選區提名過程出現分歧，國民黨高雄市黨部還原過程，市黨部主委羅世雄表示因上週協調會出席的參選同志及參選同志代表並無共識，故人選產生方式回歸黨中央決定。

羅世雄指出，經黨中央決議高雄第三選區立委人選，將採全民調方式進行，有意參選同志於今天5時前簽署同意書及繳交民調作業費始可納入民調名單當中，未來黨中央針對第三選區人選將依照民調結果作為參考依據。

不過，陳玫娟卻發表聲明，除感謝20年來一路長期支持他的好朋友與鄉親，也希望透過努力讓更多民眾肯定國民黨，並以這樣的初衷投入立委選舉。但這一次並沒有感受到公平正義，以及對忠貞黨員的尊重。

這次國民黨高雄市左楠區的立委初選，陳玫娟表示，僅是一個簡單聲明就沒收初選。由高雄市黨部自行召開協調會議，出席者並無最終共識，就發下二份切結書，要求出席者進行簽署，否則直接喪失爭取提名的機會。

在得到「不辦理初選民調」的回覆，卻擔心對手政黨進行干擾。陳玫娟認為，大家應該要積極面對挑戰，讓每位有意願努力的黨員同志都走出辦公室，走向社會每個角落，握遍每雙手。用雙腳感動社會，用論述與表現來感動民眾，讓民眾認同。

「初選不是撕裂的過程，是整合的必經。但沒有公平可信賴的機制，就沒有團結向前的可能！」，陳玫娟指ˇ出，內參式民調概念上就與初選民調無異，但高雄市黨部表示，中央要求要內參民調，卻不願意進行初選民調，究竟所圖何求，實在耐人尋味。

陳玫娟呼籲黨中央，應該站出來說清楚講明白。現在的左楠區立委提名機制究竟為何？是徵召或是初選？中常會如未通過該選區產生機制，且在未明確公告的情況下，高雄市黨部何以可以發出，剝奪黨內同志參與提名競爭之權益文書？

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