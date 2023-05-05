噁心！基隆營養午餐麵包驚見「蟲蟲」蠕動　市府要求處分供應商

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本（5）日4日下午本府再度接獲教育處通報，基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，本府再度啟動食安機制，追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。
余治明指出，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30，這幾起連續事件，也凸顯目前的累計記點懲處，相對缺乏嚴格的約束能力，為此基隆市將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。
教育處長劉美蘭提到，每年度皆針對學校午餐辦理聯合稽查，產發處也辦理學校午餐食材蔬果農藥殘留抽查專案，檢測學校食材有無農藥超標問題，再追溯源頭查核供應情形，如有疑似涉及溯源標章不實，通報農委會啟動後續補助經費扣除事宜。
劉美蘭表示，112學年度將修訂學校午餐採購契約罰則，增列「如有標章多次誤植等情形」，若查出供應商故意假冒或造假標章情形，則加重開罰至解除契約辦理，同時也將配合有關單位，於近期研擬自治條例事項，將問題廠商隔絕於校園之外。
衛生局食品藥物管理科長王翠雯則補充，雞肉過期部分會依食安法第15條裁處合約供應商六萬元以上的罰鍰，並對肉品供應商同樣裁處罰鍰六萬元。至於點心麵包出現蟲體，涉及恐有危害人體健康之虞，視新北市衛生局對產品處置之後，本市考慮以共同行為人為由，對供應商進行後續裁處。