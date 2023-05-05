雞蛋終於不缺了？菜市場「真實蛋價」直擊　婆媽說出真相

噁心！基隆營養午餐麵包驚見「蟲蟲」蠕動　市府要求處分供應商

▲基隆某高中營養午餐麵包驚見「毛毛蟲」蠕動。（圖／基隆市府提供）
▲基隆某高中營養午餐麵包驚見「毛毛蟲」蠕動。（圖／基隆市府提供）

記者孫唯容／綜合報導

基隆某高中營養午餐麵包驚見「毛毛蟲」蠕動！今（5）日基隆市政府召開記者會，針對該營養午餐契約廠商「龍昇蔬果行」已經陸續發生「番茄標籤不實」、「雞肉過期」、麵包出現「不明小蟲」等問題，基隆市府啟動食安機制，追溯位在新北市的工廠，後續將和新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至複查合格前，不得供應學校。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／基隆市府提供）
▲營養午餐廠商的雞肉過期。（圖／基隆市府提供）
市府發言人余治明指出，今年2月14日「龍昇蔬果行」被本府發現疑似有發生番茄食材「標籤不實」事宜，廠商卻聲稱是「標籤誤植」，在4月25日學校營養師驗收時，又發現「雞肉過期」嚴重事件，第一時間以退貨處理，要求更換新鮮食材，並通報市府啟動食安機制，由教育處、衛生局及動保所進行溯源稽查，追查過期肉品來源與流向，所幸確認過期肉品並未進入校園讓學生食用。

本（5）日4日下午本府再度接獲教育處通報，基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，本府再度啟動食安機制，追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。

余治明指出，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30，這幾起連續事件，也凸顯目前的累計記點懲處，相對缺乏嚴格的約束能力，為此基隆市將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。

教育處長劉美蘭提到，每年度皆針對學校午餐辦理聯合稽查，產發處也辦理學校午餐食材蔬果農藥殘留抽查專案，檢測學校食材有無農藥超標問題，再追溯源頭查核供應情形，如有疑似涉及溯源標章不實，通報農委會啟動後續補助經費扣除事宜。

劉美蘭表示，112學年度將修訂學校午餐採購契約罰則，增列「如有標章多次誤植等情形」，若查出供應商故意假冒或造假標章情形，則加重開罰至解除契約辦理，同時也將配合有關單位，於近期研擬自治條例事項，將問題廠商隔絕於校園之外。

衛生局食品藥物管理科長王翠雯則補充，雞肉過期部分會依食安法第15條裁處合約供應商六萬元以上的罰鍰，並對肉品供應商同樣裁處罰鍰六萬元。至於點心麵包出現蟲體，涉及恐有危害人體健康之虞，視新北市衛生局對產品處置之後，本市考慮以共同行為人為由，對供應商進行後續裁處。

澳洲男大生中毒！女友人家中搜出老鼠藥　她稱「原是自己要輕生」

超商店員墜13樓慘死！生前遭囚禁虐打　法院裁定2男羈押禁見

高鐵跳電！南港到板橋號誌系統異常　6班列車一度停駛

移工酒駕騎電動自行車疑違規左轉！後座男遭「輾斃爆頭」慘死

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀