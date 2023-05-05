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長灘島航班驚見「椅墊跟著起飛」？菲律賓皇家航空CEO回應了

▲有民眾上網抱怨，自己搭機到菲律賓長灘島遊玩，座位之椅墊也跟著飛機「起飛」，畫面引發熱議。（圖／《爆料公社公開版》）
▲有民眾上網抱怨，自己搭機到菲律賓長灘島遊玩，座位之椅墊也跟著飛機「起飛」，畫面引發熱議。（圖／《爆料公社公開版》）

記者潘毅/綜合報導

各國邊境大開後，許多民眾蜂擁出國遊玩，而能省下不少旅費的廉價航空，更是許多旅客的最愛。不過日前就有民眾上網抱怨，自己搭機到菲律賓長灘島遊玩，座位之椅墊也跟著飛機「起飛」，畫面引發熱議，對此，當事航空公司CEO也做出回應了。

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一位民眾在臉書社團《爆料公社公開版》貼出搭機時的照片，表示自己搭乘菲律賓皇家航空A320航班前往長灘島玩，沒想到「長灘島直直走，飛機起飛，椅墊也跟著起飛了」，還拍下現場照片留作紀錄。

貼文引起台灣網友關注，但隨後也有內行人解釋「飛機椅墊本來就是可拆的」、「飛機的椅墊本身就是容易移除的，都是用魔鬼氈固定的，椅墊是在水上逃生的工具之一」。

▲▲菲律賓皇家航空《爆料公社公開版》
▲「菲律賓皇家航空 」CEO做出回應，並認為座椅墊很明顯是「被人為刻意從原始狀態移除」。（圖／《爆料公社公開版》）
針對本起事件，台灣總代理粉專也轉述「菲律賓皇家航空 」CEO之回應：

作為標準的客機設備，乘客的座椅墊會是固定在座椅框架上的。

同樣地，每次執飛之前，機艙內的所有設備都會由空服員進行檢查，作為乘客安全協議的一部分，包括飛機的座椅和安全帶。

如出現有缺陷的座椅，例如損壞的椅墊、斷裂的扶手、損壞的安全帶或有缺陷的托盤，領隊空服員都會在飛行日誌中記錄下來，以便維修團隊能夠得到即時的通知，並在飛機的航班結束時進行必要的修復。

任何座椅上的損壞事件，空服員都會將其標記為“失效”，因此是不允許任何乘客坐在上面的。

根據新聞所提供的圖片，座椅墊很明顯是「被人為刻意從原始狀態移除」。

通常來說，除非施加外力分離座椅主框架，否則座椅墊不能輕易地被移除。
通常，座椅墊是可以拆卸下來的，以便在緊急事件中如海面迫降時可以用作浮力裝置。

無論如何，菲律賓皇家航空已經開始進一步調查，若為不實報導，或惡意造謠，將視狀況採取法律行動，以維護本公司商譽，並確保我們繼續為所有乘客提供方便和安全的飛行。


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