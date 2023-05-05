長灘島航班驚見「椅墊跟著起飛」？菲律賓皇家航空CEO回應了

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貼文引起台灣網友關注，但隨後也有內行人解釋「飛機椅墊本來就是可拆的」、「飛機的椅墊本身就是容易移除的，都是用魔鬼氈固定的，椅墊是在水上逃生的工具之一」。
針對本起事件，台灣總代理粉專也轉述「菲律賓皇家航空 」CEO之回應：
作為標準的客機設備，乘客的座椅墊會是固定在座椅框架上的。
同樣地，每次執飛之前，機艙內的所有設備都會由空服員進行檢查，作為乘客安全協議的一部分，包括飛機的座椅和安全帶。
如出現有缺陷的座椅，例如損壞的椅墊、斷裂的扶手、損壞的安全帶或有缺陷的托盤，領隊空服員都會在飛行日誌中記錄下來，以便維修團隊能夠得到即時的通知，並在飛機的航班結束時進行必要的修復。
任何座椅上的損壞事件，空服員都會將其標記為“失效”，因此是不允許任何乘客坐在上面的。
根據新聞所提供的圖片，座椅墊很明顯是「被人為刻意從原始狀態移除」。
通常來說，除非施加外力分離座椅主框架，否則座椅墊不能輕易地被移除。
通常，座椅墊是可以拆卸下來的，以便在緊急事件中如海面迫降時可以用作浮力裝置。
無論如何，菲律賓皇家航空已經開始進一步調查，若為不實報導，或惡意造謠，將視狀況採取法律行動，以維護本公司商譽，並確保我們繼續為所有乘客提供方便和安全的飛行。