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修平科大國際競賽常勝軍 師生接二連三抱回大獎

▲修平科大師生團隊參加俄羅斯阿基米德國際發明展，3件作品抱回2金1銀2特別獎。（圖／修平提供）
▲修平科大師生團隊參加俄羅斯阿基米德國際發明展，3件作品抱回2金1銀2特別獎。（圖／修平提供）

記者金武鳯/台中報導

台中修平科技大學在國際競賽表現卓越，先有師生團隊參加俄羅斯阿基米德國際發明展，3件作品抱回2金1銀2特別獎；又有數位媒體設計系教師馮文君，以「有情門皮沙發目錄與包裝」傑出設計，獲得歷史悠久的德國設計獎，接二連三勇奪國際大獎，修平師生同感榮耀。

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在國際發明競賽界頗受重視的阿基米德國際發明展，今年有來自台灣、俄羅斯、羅馬尼亞、韓國、泰國、印尼及中國等27個國家，超過600件發明作品參賽，競爭激烈。修平科大提出3項作品參賽，全部獲獎。其中，由余建政副教授與學生李泓毅、黃聖源合力研創的「智能車牌識別系統之FPGA設計與實現」，包辦金牌及法國特別獎雙項大獎，殊榮難得。

其次，由高銘政教授與陳宏仁教授，帶領學生阮拓宇、黃方萍、闕至宸、林根德創作的「三維奈米柱壓電觸覺感測器」；以及由電機工程系蕭明椿教授，黃湟潮、吳秉宸學生研創的「具高寫入可靠度之負位元線寫入輔助」，也分別獲得一金一銀大獎。

余建政副教授表示，經濟快速發展，汽機車數量成長迅速，道路運輸變得越來越繁忙，對交通控制、安全管理的要求也日益迫切，智能交通系統已成為改善交通管理的主要途徑之一。藉由本項創新發明，未來還可以透過無線傳輸系統，將資料傳送給管理中心進行車位管理，同時亦可與警政系統連線進行贓車辨識，有助於科技執法效益提升。

▲數位媒體設計系教師馮文君，以卓越設計「有情門皮沙發目錄與包裝」，獲得賽德國設計獎。（圖／修平提供）
▲數位媒體設計系教師馮文君，以卓越設計「有情門皮沙發目錄與包裝」，獲得賽德國設計獎。（圖／修平提供）
另數位媒體設計系教師馮文君，也以卓越設計「有情門皮沙發目錄與包裝」，獲得賽德國設計獎。該獎項是設計界歷史悠久的重要賽事，評選標準嚴謹，包括人體工學、功能性、實用價值、整體概念、設計質量、創新度、耐久性、市場成熟度、可持續性等多項要點，被設計界視為天花板等級、極具挑戰的獎項。

獲獎作品「有情門皮沙發目錄與包裝」，自2018年起，已連續6年贏得德國設計獎，是馮文君老師為執行109年度科技部產學合作計畫而精心設計。有鑒於疫情期間，國內消費者開始注重居家空間，因此家具設計業者「有情門」，特別以木質和皮革結合開發一系列沙發。

對於此項產學合作計劃案，馮文君老師從廣告設計到目錄包裝，成功塑造「有情門皮沙發系列」的商品形象，與業者共創佳績，不僅讓業績成長50%左右，更著實體現「設計的真義，在於重新定義產品，以增強並提升市場競爭力」的真諦。


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