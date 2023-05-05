修平科大國際競賽常勝軍 師生接二連三抱回大獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
其次，由高銘政教授與陳宏仁教授，帶領學生阮拓宇、黃方萍、闕至宸、林根德創作的「三維奈米柱壓電觸覺感測器」；以及由電機工程系蕭明椿教授，黃湟潮、吳秉宸學生研創的「具高寫入可靠度之負位元線寫入輔助」，也分別獲得一金一銀大獎。
余建政副教授表示，經濟快速發展，汽機車數量成長迅速，道路運輸變得越來越繁忙，對交通控制、安全管理的要求也日益迫切，智能交通系統已成為改善交通管理的主要途徑之一。藉由本項創新發明，未來還可以透過無線傳輸系統，將資料傳送給管理中心進行車位管理，同時亦可與警政系統連線進行贓車辨識，有助於科技執法效益提升。
另數位媒體設計系教師馮文君，也以卓越設計「有情門皮沙發目錄與包裝」，獲得賽德國設計獎。該獎項是設計界歷史悠久的重要賽事，評選標準嚴謹，包括人體工學、功能性、實用價值、整體概念、設計質量、創新度、耐久性、市場成熟度、可持續性等多項要點，被設計界視為天花板等級、極具挑戰的獎項。
獲獎作品「有情門皮沙發目錄與包裝」，自2018年起，已連續6年贏得德國設計獎，是馮文君老師為執行109年度科技部產學合作計畫而精心設計。有鑒於疫情期間，國內消費者開始注重居家空間，因此家具設計業者「有情門」，特別以木質和皮革結合開發一系列沙發。
對於此項產學合作計劃案，馮文君老師從廣告設計到目錄包裝，成功塑造「有情門皮沙發系列」的商品形象，與業者共創佳績，不僅讓業績成長50%左右，更著實體現「設計的真義，在於重新定義產品，以增強並提升市場競爭力」的真諦。