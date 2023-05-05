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台灣人愛吃牡蠣、生蠔、蚵，不論是烤、煮、生吃都別具風味，國產牡蠣從養殖端到消費端都有嚴格的把關程序，如今進口的越南牡蠣有驗出砷含量超標，依據毒物專家分析這可能與養殖環境不佳有關。
食藥署指出，從今年一月至四月底為止，一共有從越南進口 624 批的牡蠣，其中檢驗不符合計 2 批。食藥署北區管理中心林旭陽副主任表示：「檢驗的限量標準為，無機砷不得超過每公斤 0.5 毫克，在二月分別檢驗到一批超量 2.7 毫克、一批則超量 1.3 毫克，兩批確實都是從越南進口，在未進到台灣前於邊境就攔阻退貨、銷毀。」
事實上，無機砷列入確定人類致癌物，證實可能與膀胱癌、皮膚癌、腎臟癌相關，若長期攝取過多的無機砷，在人體的肝、腎及膽等器官中引起慢性砷中毒，在邊境抽查時不得謹慎。
根據食藥署統計，牡蠣進口確實以越南是大宗，其餘進口國家還包括美國、法國、日本、愛爾蘭、英國等，立委林俊憲提到：「越南進口牡蠣量大增，比起國產牡蠣利潤高出許多，造成去年越南牡蠣進口量已超過 3000 公噸，不僅有食安風險，也衝擊國內牡蠣養殖產業。」
由於牡蠣是水產品，出入境管制措施採取系統性源頭管理要附產地證明，並且有當地機關的衛生證明。林旭陽提到：「牡蠣檢驗標的主要是『重金屬』最多，另外養殖過程中也會使用藥劑預防蟲害，同樣檢驗動物用藥，也會加驗食品微生物。」
食藥署強調，進口牡蠣還沒到台灣就有進行「邊境前管制」，進口食品管理方面分為三階段，包含前段、後市場、市售都會管理，若是風險提高的時候也會加強高風險抽查，盡量讓民眾能夠吃得心安。
文、圖／王芊淩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 越南牡蠣驗出「無機砷」！食藥署：今年累積兩批超標