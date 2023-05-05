網路媒體紛傳經營危機　敲響數位媒體警鐘

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曾是吸引迪士尼（Disney）和福斯（Fox）大舉投資的網路媒體寵兒Vice，已經取消其招牌節目Vice News Tonight，並資遣100人。根據報導，該公司正處於宣告破產的邊緣。
這兩個媒體集團有不同的立場和目標，共同點是依賴廣告收入做為其營運的資金。
但在經濟困難的時間點上，廣告是最先被放棄的東西之一。目前數位廣告營收中，科技巨擘占了70%，其中又以谷歌（Google）和臉書（Facebook）為大宗。
非營利新聞學研究組織波因特學院（Poynter Institute）媒體業分析師艾德蒙茲（Rick Edmonds）說：「我認為免費的模式，即試圖建立高流量，並以此為基礎銷售廣告，幾乎無法如想像般成功。」
曾任BuzzFeed News總編輯的史密斯（Ben Smith）說的更為明白。
他告訴紐約時報（The New York Times）說：「這是社群媒體和新聞結合的終點。」
在2010年代初期，Vice、BuzzFeed及每日野獸報（Daily Beast）、哈芬登郵報（Huffington Post）都是新一代純網路媒體機構的招牌，且已準備好要和傳統新聞媒體交手。
這樣的模式迅速吸引投資人的目光。
美國東北大學（Northeastern University）新聞學教授甘迺迪（Dan Kennedy）說：「這些純網路媒體的擴張，遠超過它們所能負荷，因為它們吸引了大量的投機資本。」
「投機資本家對自己講了個美好願景，就是假如Vice和Buzzfeed News和所有其他所有網站將帶來那麼多的流量，那麼必然有辦法將流量轉為收入。」
Vice Media在2017年的身價估計達57億美元，比紐約時報當時的市值還高。
媒體業分析師艾德蒙茲表示，當進展變得緩慢時，投資人會「變得不耐煩」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120505