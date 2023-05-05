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台灣小將戰勝「中國棋王」柯潔！賴均輔闖衢州爛柯杯世界賽16強

▲台灣的代表選手賴均輔對決「中國棋王」柯潔，成功在對弈中取勝，晉級16強。（圖／翻攝海峰棋院臉書）
▲台灣的代表選手賴均輔對決「中國棋王」柯潔，成功在對弈中取勝，晉級16強。（圖／翻攝海峰棋院臉書）

記者潘毅/綜合報導

台灣選手太厲害！今（5）日「爛柯杯」世界圍棋公開賽在進行32強賽事，而台灣的代表選手賴均輔對決「中國棋王」柯潔，成功在對弈中取勝，晉級16強，賴均輔的世界賽首勝就是贏過世界棋王，格外引發關注。

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「中國棋王」柯潔曾在2017年與AI「AlphaGo」進行世紀對決，雖然當時遭到0-3零封，但後續他的比賽生涯開始相當順遂，取得過8個世界冠軍，而在2020年擊敗韓國選手申真諝，搶下三星盃冠軍後再無緣世界冠軍，於國際賽沉寂了一時，但他成績仍依舊保持世界排名前三名，棋力自然無庸置疑。

而台灣選手賴均輔則年僅21歲，為台灣棋壇的明日之星，去年也不負眾望拿下中環碁聖的頭銜，但國際賽經驗遠遠不足，過去僅多次參加GLOBIS盃世界新銳圍棋錦標賽，此次代表台灣參加世界圍棋公開賽，還是職業生涯第一次。

海峰棋院今（5）日在臉書上發文表示「開賽前，各方都普遍不看好賴均輔的勝率，不過賴均輔（執白）初生之犢不畏虎，棋局序盤就與世界棋王爭鋒相對，白棋布局使出「羋氏飛刀」迅速強攻，不只氣勢上不輸人，AI更判斷前50手，白棋略佔上風！」

▲（圖／翻攝海峰棋院臉書）
▲柯潔（左）與台灣選手賴均輔(右)在賽事32強對決，最終由賴均輔贏下對弈。（圖／翻攝海峰棋院臉書）
不過柯潔（執黑）冷靜行棋，不見畏懼，面對對手強勢進擊，黑棋局部作戰選擇硬碰硬，棋步絲毫沒有放軟。實戰兩人在中央一帶展開亂戰，柯潔攻中有守、條理分明，先將左下大龍安定做活後，再對白棋發動進攻。

由於黑棋攻擊有方，白棋局面頓陷劣勢，但賴均輔沒有退縮，看準局勢混亂，果斷反擊；此時，黑棋略顯大意，策略過於保守，讓白方抓準機會反攻，實戰186手，賴均輔精準「滅眼」直刺柯潔大龍要害，柯潔左右為難，雖然大龍最後逃出生天、成功做活，但情勢已由優轉劣，勝利女神轉向賴均輔招手。

進入官子階段，賴均輔已是勝利在望，但柯潔不願輕易放棄，兩人仍戰至最後一刻，甚至上演40目驚天轉換，但情節無關勝敗，仍由賴均輔獲得中盤勝利。


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