台灣小將戰勝「中國棋王」柯潔！賴均輔闖衢州爛柯杯世界賽16強

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而台灣選手賴均輔則年僅21歲，為台灣棋壇的明日之星，去年也不負眾望拿下中環碁聖的頭銜，但國際賽經驗遠遠不足，過去僅多次參加GLOBIS盃世界新銳圍棋錦標賽，此次代表台灣參加世界圍棋公開賽，還是職業生涯第一次。
海峰棋院今（5）日在臉書上發文表示「開賽前，各方都普遍不看好賴均輔的勝率，不過賴均輔（執白）初生之犢不畏虎，棋局序盤就與世界棋王爭鋒相對，白棋布局使出「羋氏飛刀」迅速強攻，不只氣勢上不輸人，AI更判斷前50手，白棋略佔上風！」
不過柯潔（執黑）冷靜行棋，不見畏懼，面對對手強勢進擊，黑棋局部作戰選擇硬碰硬，棋步絲毫沒有放軟。實戰兩人在中央一帶展開亂戰，柯潔攻中有守、條理分明，先將左下大龍安定做活後，再對白棋發動進攻。
由於黑棋攻擊有方，白棋局面頓陷劣勢，但賴均輔沒有退縮，看準局勢混亂，果斷反擊；此時，黑棋略顯大意，策略過於保守，讓白方抓準機會反攻，實戰186手，賴均輔精準「滅眼」直刺柯潔大龍要害，柯潔左右為難，雖然大龍最後逃出生天、成功做活，但情勢已由優轉劣，勝利女神轉向賴均輔招手。
進入官子階段，賴均輔已是勝利在望，但柯潔不願輕易放棄，兩人仍戰至最後一刻，甚至上演40目驚天轉換，但情節無關勝敗，仍由賴均輔獲得中盤勝利。