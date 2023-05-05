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經血量多、常經痛…當心是巧克力囊腫！小心癌變又不孕　醫點名「高風險族群」

經血量多、常經痛…當心是巧克力囊腫！小心癌變又不孕　醫點名「高風險族群」
經血量多、常經痛…當心是巧克力囊腫！小心癌變又不孕　醫點名「高風險族群」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】37歲的W女士，近期飽受腹痛所苦，甚至有嘔吐的症狀，故至婦產部就診，經超音波檢查，發現W女士右側卵巢有一呈沙狀質地的腫瘤，診斷為巧克力囊腫。經與病人討論後，安排其接受腹腔鏡手術，醫師於手術中發現W女士除了卵巢腫瘤外，還有骨盆腔內沾黏的情形，術後W女士恢復良好，並經追蹤尚無復發情形。

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巧克力囊腫是卵巢病變　經血量多且恐不孕

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區婦產部李盈萱醫師解釋，「巧克力囊腫」雖名字聽起來很浪漫，但它其實是種常見的卵巢病變。約有2～4%的育齡女性有巧克力囊腫，高風險者多為較年輕就有初經者、未懷過孕、經血量多、或月經週期短的女性。

巧克力囊腫常見症狀包含骨盆腔疼痛、經痛、排便疼痛等，另也可能有經血量變多、不孕等問題，不過此疾病無法單純由症狀診斷，須藉由超音波檢查及婦產科醫師專業判讀後才能診斷。

治療巧克力囊腫　微創手術疼痛低、恢復快

李盈萱醫師說明，巧克力囊腫藏有惡性細胞的機率雖低，但並非為零，尤其若是大的腫瘤 (>9公分)，或是病人年齡較大(>45歲)，惡性的風險會較高；另巧克力囊腫也有癌變的風險，因此不可輕忽。

治療標準方式為手術治療，其中微創手術的方式，比起傳統開腹手術，疼痛程度較低，術後恢復也較快；另若經醫師評估無惡性的疑慮，可以選擇單純的囊腫切除手術，將能減除疼痛問題，也可保存卵巢，降低不孕的可能性，但若有惡性的疑慮，則會建議病人卵巢全部切除。

巧克力囊腫復發率極高　這樣做降低復發機率

李盈萱醫師提醒，巧克力囊腫手術後的復發率極高，有四分之一的病人會復發巧克力囊腫，因此手術後的保養也不可輕忽。為了降低復發機率，手術後可以考慮使用一年以上的藥物控制，藥物有口服、針劑等，每種方法各有優、缺點，建議跟醫師充分討論，選擇最適合的方式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57670

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