經血量多、常經痛…當心是巧克力囊腫！小心癌變又不孕　醫點名「高風險族群」

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巧克力囊腫是卵巢病變 經血量多且恐不孕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區婦產部李盈萱醫師解釋，「巧克力囊腫」雖名字聽起來很浪漫，但它其實是種常見的卵巢病變。約有2～4%的育齡女性有巧克力囊腫，高風險者多為較年輕就有初經者、未懷過孕、經血量多、或月經週期短的女性。
巧克力囊腫常見症狀包含骨盆腔疼痛、經痛、排便疼痛等，另也可能有經血量變多、不孕等問題，不過此疾病無法單純由症狀診斷，須藉由超音波檢查及婦產科醫師專業判讀後才能診斷。
治療巧克力囊腫 微創手術疼痛低、恢復快李盈萱醫師說明，巧克力囊腫藏有惡性細胞的機率雖低，但並非為零，尤其若是大的腫瘤 (>9公分)，或是病人年齡較大(>45歲)，惡性的風險會較高；另巧克力囊腫也有癌變的風險，因此不可輕忽。
治療標準方式為手術治療，其中微創手術的方式，比起傳統開腹手術，疼痛程度較低，術後恢復也較快；另若經醫師評估無惡性的疑慮，可以選擇單純的囊腫切除手術，將能減除疼痛問題，也可保存卵巢，降低不孕的可能性，但若有惡性的疑慮，則會建議病人卵巢全部切除。
巧克力囊腫復發率極高 這樣做降低復發機率李盈萱醫師提醒，巧克力囊腫手術後的復發率極高，有四分之一的病人會復發巧克力囊腫，因此手術後的保養也不可輕忽。為了降低復發機率，手術後可以考慮使用一年以上的藥物控制，藥物有口服、針劑等，每種方法各有優、缺點，建議跟醫師充分討論，選擇最適合的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57670
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