我是廣告 請繼續往下閱讀
從中醫的觀點來說，夏天屬火，對應五臟即火氣通於「心」。夏日氣候炎熱，容易讓人滿身大汗，俗話說「汗為心之液」，出汗過量會傷心損氣，覺得疲憊無力、口乾舌燥，此時若常喝冷飲、吃冰品消暑，也會耗損人體之陽氣。
而從生理的角度來看，夏日高溫確實使我們的血管擴張，血流量比平時大，心臟的負擔也就不小；加上流汗就好比身體的水分蒸發，血液會變更加濃稠，容易血流阻塞，而脫水本身也會讓心跳加速，易引起心悸、心律不整、心衰竭。
立夏養生 3 要點
1.大汗淋漓多喝水降溫
除了要減少劇烈運動的大量流汗，日常保健上隨時需補充水分，以白開水取代含糖飲料，少量多次慢慢喝，補足流失的體液，也能幫身體降降溫，預防中暑等熱傷害。一般成人可以用自己的體重乘以30毫升來計算一天所需的飲水量。
2.上火食物少吃適量辣
飲食方面宜避免油膩、重口味，以免這些「助燃食物」讓燥熱體質「火上加火」。常常聽到吃辛辣刺激的食物，易引發嘴破、痤瘡、便祕，不過從營養學出發，適度吃辣可以在夏日增進食慾之外，也能夠提高新陳代謝，但吃的時候不要搭配高油、高鹽，以天然原型的辛香料取代加工醬料最好。
3.紅色食物保護心血管
在中醫五色裡，赤色入心，立夏養心推薦多吃紅色食物，有助於益氣補血，像是紅棗、枸杞、番茄、蘋果、西瓜、甜椒、紅鳳菜、紅蘿蔔等，紅色食物多半蘊藏著茄紅素、花青素，具有提升抗氧化力，保護心血管健康之效。
夏天只能喝綠豆湯？紅豆湯助養心
一想到夏天喝的甜湯，多數民眾都認為要喝綠豆湯消暑，但其實要看你屬於哪種「火氣」！如果是身體常發炎，出現口臭、長痘痘、便祕的「外火」型，喝綠豆湯可以清熱解毒；反之，容易心煩、失眠、多夢、精神不振的「內火」型就適合喝紅豆湯調理。
紅豆是紅色食物能清心養血，還能消水腫、減緩壓力，不僅是使心臟更強壯，也可調整情志、平和情緒，若加入蓮子、百合更好，可達到安神養心的效果。
營養師的立夏養生食譜
蓮子百合紅豆湯
【食材】（3 人份）
- 紅豆 300 克
- 蓮子 50 克
- 百合 50 克
- 適量冰糖
- 紅豆洗淨浸泡一整晚，蓮子、百合洗淨浸泡至少 3 小時。
- 湯鍋以紅豆：水＝1：6 的比例，大火煮 30 分鐘煮沸。
- 煮沸後轉小火，加入蓮子熬煮 1 小時，至紅豆軟爛。
- 最後加入百合和冰糖再煮 15 分鐘，即可享用。
文／陳筠臻、圖／雷思瑜
延伸閱讀：
夏天吃什麼食物能補水又消水腫？營養師最推瓜類！
多喝水防中暑！營養師解答夏天補充水分的 10 個常見問題
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 立夏養生吃什麼？紅色食物護心！來碗「蓮子百合紅豆湯」補血消水腫