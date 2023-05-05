裕元落實減塑行動 率先響應一次用旅宿用品限制政策

台中市裕元花園酒店落實減塑行動，率先響應環保署推動的「一次用旅宿用品限制政策」，即日起將全館149間客房洗沐用品，全面更換為環保瓶裝，透過從源頭進行減塑的實際行動，持續朝向全面停用即棄塑膠產品的營運目標，為環境減輕負擔，守護美麗大地。
記者金武鳯/台中報導
裕元花園酒店行銷公關經理杜岳修表示，即日起，館內所有客房的洗沐用品，除全數更換為環保瓶裝外，為了讓住宿旅客有最美好體驗，經過外部市場調查與內部多次會議討論，精選澳洲第一有機沐浴護膚品牌Appelles，做為客房入住客人洗沐用品的首選品牌。此品牌專為全球五星級精品酒店，以及頂級度假村提供有機護理產品，採用的天然有機原料和配方，都是經由澳大利亞政府有機認證。
除了在客房內能體驗五星級的精品洗沐用品外，裕元花園酒店還特別為每位入住客人，準備耗時半年研發的裕元花園酒店自有品牌Wcafé 精品濾掛咖啡組合，嚴選衣索比亞、巴西及哥倫比亞等產區的精品咖啡豆，透過獨家專利烘焙技術烘製成的濾掛咖啡包，每間客房並附上細嘴手沖壺與Windsor雙層咖啡杯，讓您在房內任何時間都能享受美好的咖啡時光。
裕元花園酒店邀請旅人一同啟動永續旅行，盡一己之力減少使用一次性塑料產品。即日起至2023年06月30日止，推出減塑環保住宿專案，雙人雅緻客房一大床有限時優惠價，以及溫莎咖啡廳自助式早餐兩客，籲請大家共同響應減塑行動，讓旅行的回憶更有意義。