2023新北閱讀節「設計．新日常」  8大亮點一次看

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新北閱讀節「設計．新日常」八大亮點一次看！
金曲原創好聲音「創作匯集站」/12:00-18:00
活力草原演唱會陣容堅強，在5月6日、7日，邀請金曲歌后艾怡良、人氣天王小樂吳思賢、新生代創作女歌手琳誼、音樂DJ、街頭藝人小冰特技表演、楊元慶溜溜球演出，潘兆其的魔術表演等，以匯聚創作為主軸與年輕世代互動，現場除了有精采的表演，藝人也將與民眾互動，分享由閱讀帶來的創作靈感、推薦好書與自我閱讀美好的生活經驗。
名家職人跨界卡司「閱讀沙龍」/11:00-16:30
園區藝術街坊C3同時舉辦多場「閱讀沙龍」，邀請到知名影評人膝關節、工業設計師吳孝儒、建築學者李清志、作家洪愛珠、作家徐振輔、平面設計師廖小子與策展人王耀邦、以及資深旅人工頭堅等不同領域的專家，透過不同觀點，開展設計日常新體驗。
風格美食X設計選物 帶你逛設計/11:00-18:00
園區連續二天，網羅風格飲食、設計手作、質感選物等人氣設計品牌與新北在地商家，展現新北的藝文實力與設計力。風格飲食包含：好初早餐、金豬貝果、Merci Cafe、仙島 SENTO與Jimmy food place等品牌，多樣化的選品與心靈療癒如：蓋亞遊樂場、好日子agooday、kiddo.earth等充滿設計感的商品，結合多樣化設計、選物、餐飲、閱讀等共25個市集攤位，不同攤位各有獨特的「設計．新日常」風格，邀請大家一起前來活力草地體驗新北設計力。
人氣秒殺手作坊「親子玩設計」/14:00-16:00
於園區藝術街坊C4辦理有趣的親子工作坊，包括:我喜歡我自己自畫像，透過自我觀察和繪畫的方式，家長可以陪著孩子一起找回欣賞自己的樣子。康乃馨立體拼豆&七彩許願星沙，使用白色細沙與三原色染料，讓孩子盡情調出不一樣的顏色，將染色後的星沙填入玻璃瓶中，帶回家做紀念。多肉DIY組盆活動，則提供「3度盆」、「柳杉盆」做選擇，由專業植栽設計師以活潑且充滿互動的教學方式，親自體驗多肉植物的植栽樂趣。手作乾燥花容器蠟燭，提供多種花材和香氣選擇，自由搭配喜歡的顏色和味道。
在「行動書車」體驗閱讀的樂趣/11:00-18:00
連續二週，現場還有深受小朋友們喜愛的行動書車，提供結合數位閱讀、科技體驗，隨車提供VR虛擬教具、虛擬機器人、無人機、平板電腦等數位設備，還有好看好玩的童書閱讀、現場借書、與辦證服務，讓民眾除了聽音樂、逛市集、還有好書可閱讀，體驗行動閱讀的樂趣。
繪本裡遇見幸福「聽故事還送書」/11:00-18:00
5月13日(六)在母親節前夕，在活力草地與信誼基金會合作，和故事角色在草地相遇，共度溫馨的故事時光，從圖像文字裡找到溫暖和力量，展開一場閱讀的探索之旅。在活動現場，現場親子手持圖畫書金句牌，拍照上傳社群分享，並標記指定Hashtag，即可獲得一本圖畫書(每位孩子限一本)，詳細活動辦法與規則請以現場公告為準，限量500本。
閱讀與設計迷必逛「品牌市集」/11:00-18:00
5月13日(六)在活力草地，匯集知名閱讀與設計品牌，包含：秋刀魚、小日子、新莊騷、「閱讀喝茶」走水、「讀食果物」旅人食通信《不二味》、「繪本導讀」、古繪本屋「療癒選書」、Podcast 靈魂休息室/無實無刻生活藝術、土生土長「療癒讀書」溫度鉤織、「閱讀の光」微光造字、冷光線體驗、「閱讀の顏」似顏繪、Shima Zen 手作陶器、上山下山、眠腦minnao等，共25個市集攤位，另外還有社團法人籿苗教育發展協會帶來的ArtBus藝術車，推出孩童專屬的快閃信心工作坊，可免費參加。
拍照打卡分享出去 書香味香水免費送
只要前來參加5/6、5/7現場打卡活動，出示貼文至現場服務台，將免費獲得「設計新日常．書香淡香水」一瓶，數量有限，換完為止。此外5/9日將推出社群特別抽獎活動，詳細訊息請關注新北市文化局臉書、狂鶯歌網站查詢，得獎名單將於5/16公布於新北市文化局臉書。
▲人氣秒殺手作坊「親子玩設計」。(圖/新北市文化局)
▲風格美食X設計選物帶你逛設計。(圖/新北市文化局)