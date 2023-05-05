鄉育攜手炙星投創共同創辦人 鼓勵學生把興趣融入專業
《鄉育教育基金會》邀請炙星投創共同創辦人林孟德，前往桃園市立楊梅高中，對學生進行《人生設計師：我的π型人才升級術》主題講座。活動一開始，講師便從大家日常的興趣來做提問，學生紛紛舉手同意「玩手遊」是同儕間的話題，講師便帶著大家思考，這樣的興趣能否發展為專長，甚至更進一步的，成為人生舞台中有趣的經歷。講師也以自身為例，一個從小熱愛動漫的男孩，現在成為創投企業家，關鍵在求學過程中，理解到只有興趣是不夠的，要讓自己的興趣融合專長，發展出自己的事業，也能同時經營自己的興趣，因此大學時便選念財務與會計，進而成為創投企業家，也投身IP產業，在台灣與香港，舉辦各類型的活動。
本報訊
在活動中，講師更提醒，不要被「浪費時間」這種概念框架住，學生時期更該立下目標，勇敢去嘗試，就算做錯了，都會是成長的養分。重點是知道發生錯誤的原因，而這也可以是在學習歷程檔案中，能夠被強調的部分。在學生時代，便一步步的學習，從單一學科開始，以終為始的以自己設立的目標為前提，學習跨領域的知識，逐一解答在夢想路途上所遇到的課題，進而成為優秀的π型人才。
鄉育基金會自2022年正式成立後，針對學習歷程的多元主題，輔導有需要的高中生，撰寫學習檔案。今年開始，除了全學期包含假日工作坊在內的課程系列方式，透過平常生活所愛，發展成屬於自己風格的題目。也提供超過8種的學習工具單，讓學生們可以隨時演練，包括時間管理、專案管理、簡報實作等，進而在日常活用所學。更與產業KOL、業師攜手，針對學生撰寫檔案時會遇到的課題，舉辦多元化的講座。
在講座的最後，楊梅高中教務主任李榮彬也提醒同學，在訂立主題前，要勇於發問，透過不同的資訊，辨別真偽，來打造真正適合自己的方向。會後基金會也與學校調查同學工作坊參與意願，不少同學在當下就報名，表示對未來更有衝勁，希望能透過後續課程，朝向夢想一步步邁進。