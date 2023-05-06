麥當勞粉絲哭哭！台中「骨灰級地標店」2間全關 官方證實了
麥當勞近幾年因為有不同的商業考量，陸續收掉幾間對於在地人來說「回憶中的地標型店家」，讓不少人感到不捨。然而，近日麥當勞台中逢甲店卻驚傳月底就要熄燈，已經讓居住在附近的民眾感到驚訝，結果又傳出台中一中商圈的麥當勞也要收掉，在社群引起廣大討論度！
記者張嘉哲/綜合報導
5日晚上臉書粉專「逢甲瘋夜市」貼文指出「聽說，陪大家很久的麥當當只到這月底囉」貼文曝光後引起不少網友討論「逢甲路沒有麥當勞，就不是逢甲夜市了」、「哇靠！這種歷史級地標也會拆喔」、「那有許多回憶呢....太扯了」、「天啊！我幼時的K書中心，真的要拆了嗎」、「好誇張....不敢相信逢甲以後沒有這個麥當勞」。
而對於粉專的傳言，麥當勞總公司5日深夜發出聲明，台灣麥當勞基於整體商業考量，台中逢甲餐廳將於5月29日晚間8點結束營業，感謝顧客長久以來的喜愛與陪伴，後續將於臨近商圈，擇合適地點進行搬遷，證實了該消息。
除此之外，根據《ETtoday》報導，位在台中一中商圈、比逢甲店還要悠久的尊賢店亦將在5月底熄燈搬遷，總公司透露，新餐廳待準備就緒後將正式對外公布，麥當勞尊賢店據悉在1991年開幕，至今已營業32年，店號「0058」，甚至比「0060」的逢甲店還要創立更早，充斥著無數台中人的回憶，不少人逛街累了都會去麥當勞吹冷氣坐一坐，如今卻面臨雙雙拆遷的問題，讓台中人相當不捨。