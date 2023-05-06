好市多賣A肝莓遭罰750萬！最新聲明曝光 強調1關鍵「別恐慌」
好市多繼販售的科克蘭冷凍3種綜合莓被驗出A肝病毒之後，食安問題連環爆，冷凍藍莓也同樣被檢出有A肝病毒，高雄市衛生局5日對業者重罰750萬元，晚間再勒令立即全面回收「已售出且在效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產」。對此，好市多也發出最新聲明，表示「冷凍莓果產品已於國內販售很長時間，並無導致A肝的確診案例，喊話消費者無需恐慌」。
記者張嘉哲/綜合報導
高雄市衛生局表示，衛福部食藥署於邊境查驗、及高市衛生局於後市場抽驗好市多股份有限公司輸入的產品，已有多件檢出A型肝炎病毒陽性，高市衛生局令好市多基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。
對此，好市多發出最新回應表示「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月份開始因國際通報對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，然而，此次高雄市衛生局命令召回Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓和Kirkland Signature 科克蘭冷凍3種綜合莓產品，這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌」。
好市多強調「本公司一向重視企業責任，以遵守法律法規並照顧會員權益為營運宗旨，將遵照相關主管機關之要求，全力配合高雄市政府採行必要的管制措施，儘快回收有效期內的相關產品」。