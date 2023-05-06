立夏消暑喝爆！全家拿鐵買1送1　7-11濃萃咖啡第2杯半價

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全家今（5/5）起至5/7，使用全盈+PAY支付，大杯特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）買1送1優惠，每會員每品項各限購10組。還有霜淇淋「新口味白葡萄」上市，門市5/10日前嚐鮮價特價45元，APP 5/5至5/7跨店取優惠5支168元，平均單支34元開吃。
還有APP 5/6單日限定優惠，平常捨不得喝的高品質「單品咖啡」系列，推出單品美式、單品拿鐵買六送六，每一組共有12杯。中杯單品美式一組480元（單杯40元）、中杯單品拿鐵540元（單杯45元）、大杯單品美式600元（單杯50元）、大杯單品拿鐵660（單杯55元）。
🟡7-11濃萃第2杯半價
7-11門市即起至5/16前，濃萃美式／拿鐵任選第2杯半價，別忘搭配自帶杯折扣，相當於大杯美式最低只要33元開喝。還有5月7日前，西西里風檸檬氣泡咖啡（原價80元，約63折）、西西里風檸檬咖啡（原價75元，約77折）、完熟蘋果氣泡咖啡（原價85元，約6折）、完熟蘋果咖啡（原價80元，約63折）任選2杯99元。
APP自5月3日起至5月9日止，指定咖啡、茶飲買6送3優惠，包括蜂蜜美式(冰/熱)優惠價420元/組、西西里風檸檬系列咖啡優惠價480元/組、香鑽水果茶優惠價420元/組、一顆檸檬青茶/紅茶優惠價360元/組，每組優惠限量3萬組，每位會員限購4組，兌換期限至2023年9月30日。
🟡萊爾富咖啡第2杯5折
萊爾富即起至5月30日咖啡全品項第二杯5折，包括售價80元的特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡及冰黃金柚香氣泡美式咖啡、售價70元的特大杯冰拿鐵、售價65元的大杯冰/熱特濃拿鐵等人氣現煮咖啡皆享優惠。
另外，迎接夏日清檸季，同一期間，萊爾富特大杯冰檸檬美式咖啡（售價75元）、特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡（售價80元）享單件特價59元，再加贈動物湯匙乙支，數量限量送完為止。
🟡OK超商西西里單杯8折
5/5-5/7獨享OKCAFE西西里咖啡單杯8折優惠。