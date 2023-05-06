限5天！7-11悄推「低調優惠」 一堆人飲恨：到底要錯過幾次
7-11近日不斷默默的推出「取貨送購物金」的隱藏優惠，每次都無預期的推出，不少人不知情都會錯過。而近日，7-11在明天5月7日開始，一連五天又推出「取貨送購物金」，只要在7號到11期間，就能額外領到7元的購物抵用券，消息曝光後，不少網友紛紛回應表示「吼！昨天取貨又錯過了」、「差點沒忍住去取貨又虧了，感恩分享」。
記者張嘉哲/綜合報導
網友在PTT「Lifeismoney板上」分享，透露7-11五月7日到11日又推出「取貨送7元購物金抵用券」的活動，表示最近不斷有類似活動，未來可能會變成常態的活動。
根據交貨便官網提到，5月7日至11日期間若至7-11取件，即可領到7元的購物抵用券，兌換期限至5月25日，總共提供的序號限量150萬組，只要發送完畢，活動即終止，序號條碼可以直接刷讀折抵，或是報會員存在「OPEN POINT」APP，每筆交易最多提供5組序號，每組序號限用一次且不找零。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天剛到貨看到簡訊就去取貨了，回來才看到訊息，到底要錯過幾次啦」、「哭啊昨天去領了」、「昨天去領了才看到！哇勒」、「剛剛去超商想說順便就取貨了，現在才看到啦」；而也有不少人則說「好險還沒取！再賺7元啦」、「明天去取多賺7元超爽」。