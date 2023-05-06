店員遭凌虐墜樓亡！全家總公司「解約加盟主」改直營店
本月2日，台南市永康區發生超商店員墜樓案，一名丁姓超商店員因積欠債務，遭28歲陳姓超商女店長認定「手腳不乾淨」，竟夥同21歲的曾姓主嫌等6人，涉嫌毆打凌虐丁男，最終導致丁男墜樓身亡。對此，全家便利商店總公司5日晚間也發出聲明，即刻起與陳姓加盟者解約，並將永康大橋店轉為直營店，並將全力配合司法調查，及協助被害家屬後續喪葬與相關事宜。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，丁男生前疑有大筆債務糾紛，遭陳姓超商女店長認為手腳不乾淨、有侵佔超商公款之嫌，2日晚間，曾姓主嫌夥同女店長等6人，涉嫌毆打教訓、凌虐死者。6人利用死者上大夜班時，將他關在倉庫，並拿水管毆打，導致他手掌、腳部都瘀青。
3日中午，曾姓主嫌陪同死者回去住處，期間涉嫌向丁男腰部開槍，導致丁男從13樓墜下慘死。不過，警方逮捕6人到案說明時，曾男否認丁男的死與他有關，警訊後依殺人罪、組織犯罪等罪嫌，將曾男等4男2女、移送台南地檢署偵辦，5日檢方複訊後，向法院聲押曾男、劉男，台南地方法院裁定收押禁見。
※【NOWnews 今日新聞
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