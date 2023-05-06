NBA季後賽／少了Paul的太陽面臨背水一戰　美媒點名他能扭轉頹勢

NBA季後賽／76人102:114主場輸球！新科MVP Embiid狂砍30也無用

▲76人明星中鋒Joel Embiid。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人明星中鋒Joel Embiid。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

費城76人今(6)日在主場進行次輪季後賽第3戰，儘管明星中鋒Joel Embiid此役砍下30分，但球隊仍不敵兵多將廣的波士頓塞爾提克，終場以102:114輸球，系列賽目前1-2落後。

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本場比賽開始前，76人在主場為Embiid頒發MVP獎盃，全場球迷也大聲高喊MVP，在這樣的氛圍下，他本人也動情留下了男兒淚，讓賽前富國銀行中心變得更加激情。

首節Embiid和Jayson Tatum兩位超級球星，都用表現支撐起了球隊，前者單節12分，後者單節10分，76人在主場以29:28領先。次節Embiid遭遇強度更高的包夾，得分越來越困難，這一節76人只得到21分，塞爾提克也趁機將比分拉開，以57:50進入到中場。

易籃再戰後，Embiid在第三節攻下了12分，無奈塞爾提克多點開花，先發5人此時得分已經全部上雙，反而進一步將分數給拉開，以88:77領先到達11分。

末節尾聲，塞爾提克領先8分，在這之後76人有所反擊，James Harden上籃得手，Embiid補籃成功，追到只剩4分差。但這時候Al Horford投進重要三分，打擊對方反攻氣焰。暫停回來後，Tatum高難度中距離跳投再進，Harden雖然很快投進外線，但Tatum也回敬三分。

76人在關鍵時刻，出現發球違例，球權進行了轉換，比賽至此勝負也大致底定，終場塞爾提克以12分之差取勝，系列賽形成2-1領先，也重新拿回了主場優勢。

Embiid這一場19投9中，得到30分13籃板，但依然無法拯救球隊，Harden和T.Maxey兩名76人後衛合計30投7中，一共只拿到29分。塞爾提克方面，Tatum拿到27分，Brown攻下23分，Horford貢獻17分。

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