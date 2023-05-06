NBA季後賽／76人102:114主場輸球！新科MVP Embiid狂砍30也無用

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首節Embiid和Jayson Tatum兩位超級球星，都用表現支撐起了球隊，前者單節12分，後者單節10分，76人在主場以29:28領先。次節Embiid遭遇強度更高的包夾，得分越來越困難，這一節76人只得到21分，塞爾提克也趁機將比分拉開，以57:50進入到中場。
易籃再戰後，Embiid在第三節攻下了12分，無奈塞爾提克多點開花，先發5人此時得分已經全部上雙，反而進一步將分數給拉開，以88:77領先到達11分。
末節尾聲，塞爾提克領先8分，在這之後76人有所反擊，James Harden上籃得手，Embiid補籃成功，追到只剩4分差。但這時候Al Horford投進重要三分，打擊對方反攻氣焰。暫停回來後，Tatum高難度中距離跳投再進，Harden雖然很快投進外線，但Tatum也回敬三分。
76人在關鍵時刻，出現發球違例，球權進行了轉換，比賽至此勝負也大致底定，終場塞爾提克以12分之差取勝，系列賽形成2-1領先，也重新拿回了主場優勢。
Embiid這一場19投9中，得到30分13籃板，但依然無法拯救球隊，Harden和T.Maxey兩名76人後衛合計30投7中，一共只拿到29分。塞爾提克方面，Tatum拿到27分，Brown攻下23分，Horford貢獻17分。
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