立夏飆38度高溫！明梅雨鋒面炸全台 「這天」氣溫剩1字頭
今（6）日迎接立夏時節，各地氣溫在30度以上，中央氣象局一早在「7地區」發出高溫示警，尤其是臺南市有連續出現38度極端高溫的機率，不過明（7）日迎梅雨季鋒面逼近，全台秒變濕答答，尤其是中北部、東北部地區雨勢猛烈，注意雷雨發生，週一、週二鋒面離開吹東北季風，氣溫狂跌剩18度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局今日發出高溫示警，臺南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷橙色燈號示警，有連續出現36度高溫的機率；臺東縣地區，花蓮縣縱谷氣溫則是氣溫達36度，提醒民眾注意防曬、即時補充水分。
雖然天氣炎熱不過好天氣也即將結束，氣象局預估下午開始鋒面逼近，雖然降雨還沒有相當明顯，不過出門建議攜帶雨具備用。到了週末梅雨季鋒面正式來臨，猛烈雨彈狂轟全台，其中在中北部、東北部地區雨勢最明顯，慎防雷雨發生，安排出遊行程要多注意降雨狀況。
不過梅雨季首波鋒面並不會待太久，到了週一鋒面就會逐漸通過，隨即而來的是東北季風增強，氣溫溜滑梯式下滑，北台灣週一、週二低溫剩下18度左右，白天也僅有20度、21度，週三白天開始逐漸回暖，穩定天氣回歸。