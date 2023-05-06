力拼超商冰淇淋　5月星級飯店也有各式「買一送一」

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位於台北中山雅樂軒酒店的17樓高空景觀餐廳Re:fresh，即日起至5/31的平日、即周一~五，推出自助式早餐原價每人550+10％元，現享買一送一優惠，內容包括新鮮現做的中、西、日式等餐點、Nespresso現磨咖啡、海尼根生啤酒無限暢飲，同時坐擁城市高空景觀。每日6點~10點，因無接受提前訂位。
•週一臭豆腐牛肉麵買一送一
即日起至5月底的每週一，至台北中山九昱希爾頓逸林酒店的La Salle森酒吧，點用臭豆腐牛肉麵、剁椒臭豆腐牛肉麵，也有每週一限定的買一送一優惠。台北中山九昱希爾頓逸林酒店原本就有販售「逸林牛肉麵」，後推出臭豆腐系列的牛肉麵，獨特奇香混合香辣的滋味，還有超大塊牛肉與Q實麵條，更是受到歡迎。
•冰淇淋買一送一
高雄的酒店式公寓「御盟國際驛館」，旗下包含4間餐廳《S．S．A．W春生夏．秋藏冬》，5/31止推出拍照打卡可享用餐9折，咖啡廳、甜點外帶同享折扣。最大優惠是到《AW Café 冬．咖啡輕食》憑本人身分證正本有2或6，可享手工冰淇淋(每球60元)買一送一，每張證件限購1組。
•大人入住送12歲以下兒童免費
入住旅館飯店，通常不佔床的學齡前(依各業者規定，大多是指5、6歲以下)兒童才有可能免費，高雄義大天悅飯店則推出大人入住，12歲以下就免費的優惠。
即日起至6/30推出「歡慶2023」住房專案，周日至周五平日入住溫馨家庭房一晚只要2,023元，1位大人加送1位12歲以下兒童免費，2大2小方可成行，套裝還加贈百匯自助餐廳全新推出的平日半自助式午餐1,000元抵用券，可抵用平均每人380元起的主廚特製主菜與餐檯上各式餐點吃到飽。因應報稅季，還加碼推出「你報稅·我請客」，即日起至6/30入住時贈送每房一客的自助式晚餐(需雙人成行且需加原價一成服務費)
•類買一送一(6千送6千)
高雄萬豪酒店推出「全民共享豪優惠」方案，整個五月天天滿額加贈6,000元優惠。即日起5/31，至館內皇怡咖啡廳、M烘焙坊、京翠港式飲茶、豪享自助餐廳、京享蔬食百匯、皇豪中餐廳、皇饕牛排館鐵板燒、美享地餐廳、京心咖啡廳及京樂日本料理火鍋等10間餐廳(不含樂軒和牛)，單筆消費滿6,000元，限量贈6,000元餐飲抵用券，算是「類」買一送一。每張面額400元，下次來店消費滿2,000元即可抵用一張，票券使用期限至6月30日(不與其他優惠及母親節檔期併用)。
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