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市場聚焦個股基本面　專家：未來布局留意兩方向

▲安聯投信台股團隊展望後市，針對題材面可留意兩大方向，聚焦科技發展長線發展以及政策帶動的趨勢。（圖／NOWnews資料照）
▲安聯投信台股團隊展望後市，針對題材面可留意兩大方向，聚焦科技發展長線發展以及政策帶動的趨勢。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

台北股市5日終場小幅上揚，安聯投信台股團隊展望後市，指出今年通膨與升息趨緩，建議現階段回頭檢視營收獲利與財報展望，針對題材面可留意兩大方向，聚焦科技發展長線發展以及政策帶動的趨勢。

最新蘋果財報表現優於市場預期，提振市場信心，台北股市5日開高後，一度站上季線，但隨後漲幅收斂、即陷入在平盤上下游走的盤整格局，中場過後，在部分電子股與中小型股支撐下，終場小漲17.04點，收在15626.07點，成交量1828.5億元，周線收紅、季線得而復失。

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針對近期盤勢，安聯投信表示，隨著聯準會政策緊縮效果浮現，這波升息周期也有望暫告段落。目前市場仍需時間消化政策轉換和經濟影響的平衡點，但預期在企業獲利觸底的階段，市場走勢仍將較為震盪。

安聯投信台股團隊指出，台股P/B反彈近三年平均水準後回檔，一方面隨著評價修復期已過，市場目光回歸個股基本面，另一方面隨著企業財報與展望陸續揭曉，以及聯準會利率政策方向與市場預期出現落差，也讓盤勢出現波動。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，有以下幾點需要留意，首先工業、伺服器與車用等較晚開始修正庫存，故修正期恐將延長至下半年，也部分產業持續有補庫存急單。第二，美國3月零售銷售低於預期，持續觀察電子產品受通膨及疫後消費移轉程度。

展望後市，安聯投信台股團隊提到，整體電子產業第二季營運落底態勢定調，但下半年復甦力道平緩。就總經面而言，今年通膨與升息趨緩，目前總經風險可控，建議現階段回頭檢視營收獲利與財報展望。

就題材面而言，可留意兩大方向，一是電子成長趨勢，聚焦科技發展長線發展，如AI人工智慧、智慧物聯網、資料中心等，主要是考量工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等趨是將持續；另一個是抗景氣循環，聚焦政策帶動的趨勢，如再生能源、儲能、國防航太、生技製藥及電動車相關等。

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