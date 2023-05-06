徐巧芯再揭綠營高層與im.B詐團交好 陳建仁：影射無助打詐
不動產借貸媒合平台imB遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害人數高達數千人。台北地檢署日前指揮刑事局，將「豐沛國際」負責人曾國緯、女友張淑芬及公司員工共8人拘提到案。北市議員徐巧芯昨日再度於臉書貼出綠營高層參加im.B母公司的春酒活動照，指控民進黨政府口頭說反詐騙，卻與詐騙集團交好。對此，行政院長陳建仁今（6）日表示，照片影射對當事人不公平，也無助於打詐，政院也將成立打詐專責辦公室。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日上午視察「蘇澳溪分洪工程」，受訪時回應徐巧芯再度於臉書貼出照片指控綠營一票高層與詐團交好，陳建仁表示，就像新冠肺炎病毒是我們共同的敵人，其實詐騙也是我們共同的敵人，一定要全民團結打詐，才能將打詐工作做到最好，政院近期將成立打詐專責辦公室，希望統合、協調各部會打詐努力情況，並落實執行、監控相關進度，使打詐落實讓人民有感。
陳建仁表示，im.B詐騙集團的主嫌已遭到逮捕，情況都有掌握，希望大家不要用照片影射行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲，這樣對當事人不公平，也對於打詐沒有幫助。對於im.B詐騙行為會嚴加偵辦，會徹底做最好的處理。