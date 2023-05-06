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點擊億萬天王黃明志親曝曾打工《星光大道》被塑膠　陶晶瑩回應了

▲大馬鬼才黃明志分享20年前在台追尋音樂夢的過往，曾到《超級星光大道》節目打工被無視，陶晶瑩回應了。（圖／翻攝黃明志臉書）
▲大馬鬼才黃明志分享20年前在台追尋音樂夢的過往，曾到《超級星光大道》節目打工被無視，陶晶瑩回應了。（圖／翻攝黃明志臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

大馬鬼才黃明志今迎40歲生日，他在臉書分享自己20年前在台灣追逐音樂夢的艱辛過往，不僅爬7樓高幫人裝鐵窗、當推銷員被狗追，甚至還特地跑到《超級星光大道》節目打工，「為了更接近評審導師」，未料一切都是徒勞，直到5年後，「就在我快放棄的時候，YouTube誕生了...後面的事情你們都知道了」。貼文引來《超級星光大道》主持人陶晶瑩留言祝生日快樂，被粉絲虧說沒能慧眼識珠，不過陶晶瑩回說「他沒有拿demo給我過」

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被瘋「點擊億萬天王」的黃明志2006年9月開創YouTube頻道，至今發表991部影片，頻道總觀看次數超過16億次，點擊最高的影片是「黃明志 Ft. 王力宏【漂向北方】」，觀看次數1.9億次，其次是「黃明志東京奧運洗腦歌【東京盆踊りTokyo Bon 2020】Ft. 二宮芽生 & Cool Japan TV」的1.1億次，訂閱者高達351萬。

▲黃明志今在臉書貼出20年前在台灣當工人的照片，致敬過去固執的自己。（圖／翻攝黃明志臉書）
▲黃明志今在臉書貼出20年前在台灣當工人的照片，致敬過去固執的自己。（圖／翻攝黃明志臉書）
黃明志今40歲生日在臉書感性發文，分享他20年前苦熬追尋音樂夢想的過往，「當時我在台灣，半工半讀，存錢做音樂，寫了幾百首歌，沒有人聽過... 」，他為存錢買好器材錄製Demo，當過各種餐廳的服務生，在雞排店打工，爬上七層高樓幫人裝鐵窗，暑假去做臨時工搭舞台，派傳單，當推銷員，被狗追。

「在這期間，我搬了五次家，住過停車庫底層，住過危樓上的鐵皮屋，也住過龍蛇混雜的紅燈區」。黃明志還說，他為了省錢三餐都自己煮，「壞掉的食材，只要不要太臭，我都盡量把它吃完」。後來，黃明志特地跑到《超級星光大道》節目打工，為了更接近評審導師，「我用了各種方法把自己的作品交給任何一位可能幫助到我的人，但後來發現一切都是徒勞...

5年後，就在黃明志快放棄時，YouTube誕生了，他找到實踐夢想的舞台，開始發光發熱。身為一名固執的金牛座寶寶，黃明志說「我要感謝我的這一份固執，才能讓我一直堅持到現在。」邁入40不惑之齡，黃明志期許自己變成更好的人，「不奢望人見人愛，只要問心無愧就好」。

貼文8小時吸引超過6.3萬個讚、上千則留言，就連當時《超級星光大道》節目的主持人陶晶瑩也來留言，祝他「生日快樂」，粉絲笑回「當時妹妹肯定忙到頭暈，也許那巨大的流星沒有被發現到，後來的他如此發亮，說句笑話，我忽略了你這個未來巨咖」，不過，陶晶瑩隨後回說「他沒有拿demo給我過」。


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