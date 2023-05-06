點擊億萬天王黃明志親曝曾打工《星光大道》被塑膠　陶晶瑩回應了

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黃明志今40歲生日在臉書感性發文，分享他20年前苦熬追尋音樂夢想的過往，「當時我在台灣，半工半讀，存錢做音樂，寫了幾百首歌，沒有人聽過... 」，他為存錢買好器材錄製Demo，當過各種餐廳的服務生，在雞排店打工，爬上七層高樓幫人裝鐵窗，暑假去做臨時工搭舞台，派傳單，當推銷員，被狗追。
「在這期間，我搬了五次家，住過停車庫底層，住過危樓上的鐵皮屋，也住過龍蛇混雜的紅燈區」。黃明志還說，他為了省錢三餐都自己煮，「壞掉的食材，只要不要太臭，我都盡量把它吃完」。後來，黃明志特地跑到《超級星光大道》節目打工，為了更接近評審導師，「我用了各種方法把自己的作品交給任何一位可能幫助到我的人，但後來發現一切都是徒勞...」
5年後，就在黃明志快放棄時，YouTube誕生了，他找到實踐夢想的舞台，開始發光發熱。身為一名固執的金牛座寶寶，黃明志說「我要感謝我的這一份固執，才能讓我一直堅持到現在。」邁入40不惑之齡，黃明志期許自己變成更好的人，「不奢望人見人愛，只要問心無愧就好」。
貼文8小時吸引超過6.3萬個讚、上千則留言，就連當時《超級星光大道》節目的主持人陶晶瑩也來留言，祝他「生日快樂」，粉絲笑回「當時妹妹肯定忙到頭暈，也許那巨大的流星沒有被發現到，後來的他如此發亮，說句笑話，我忽略了你這個未來巨咖」，不過，陶晶瑩隨後回說「他沒有拿demo給我過」。