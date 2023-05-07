要立院加速審《海保法》　環團不解政府拋九大爭點：就是再找藉口

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他提到，台灣當時有45個海洋保育區，其中約30個是漁業資源保育區，但未妥善管理也設計不良，甚至有些保育區，「就連保育標的都消失」，因此認為必須擴大台灣海洋保護區，全世界也已在推動2030年要實現保護30%海洋，台灣也應該要來推動。
鍾孟勳說，綠色和平也透過推出四季版永續海鮮選購手冊，讓民眾了解海洋、漁業資源與海洋保育連接很深，後來也展開與政府遊說，並與立委進行立法院上的提案，而綠色和平為政策倡議組織，也邀請海洋大學學者與其他環保團體，一同研擬《海保法》草案版本，並送進立法院中與立委們討論。
鍾孟勳強調，立委也認為他們的草案，立法精神與行政院並無太大落差，後續也有立委陸續進行提案，「而政院當時在我們提案前，完全沒有任何審查與安排進度，直到我們邀請委員來提案，他們才開始動起來，明顯看到政府執行意願很低。」
鑒於2022年已三審結束《海保法》，但行政院修正版本卻到現在都未出爐。鍾孟勳認為，立法院內《海保法》已有6個草案版本，跨黨派都有進行提案，立院完全有能力與權利審查完畢並三讀執行，並非是朝野立委沒有共識，立院也沒道理配合政院腳步。
他質疑行政院與民進黨，心理都很清楚要通過，但卻不願意完成，還用法案很多當作理由，「但這絕對不是理由，若是政府自身承諾也是大家期待，沒道理排不進去。」
面對外界與民間期待，海委會主委管碧玲日前在立法院答詢指出，行政院現正溝通協調《海保法》修正草案，但目前仍存在「九大爭點」，包括是否引進預警原則入法、設置保育警察、建立最高審議會等問題需先取得共識。
然而，鍾孟勳更是痛批，「九大爭點就是再找藉口」，可理解執政黨想等行政院的想法，但行政與立法本就是分立的，因此立法院本就可以審理《海保法》，甚至是盡快三讀通過，若政院有意見應就先送至委員會討論，不敢送恐為背後有些原因。
事實上，多個環保團體於去年時，就在「公共政策網路參與平台」拋出《海保法》立法10大訴求。鍾孟勳以10大訴求與九大爭點對比，他強調很多內容項目皆雷同，如2030年前保護30%海洋、預警原則是否明定、公民參與落實等，「現在卻又冒出九大爭點，那政府這一年多再做什麼？至少應把研析資料拿出來。」
鍾孟勳認為，去年提案也辦了公聽會，當時也沒有部會表態反對，都認為大原則、大方向支持立法，每一個都是政府的承諾，行政院、海委會與立委都支持，不曉得到底為何卡關？他直指立法院不審，就是對不起民意。