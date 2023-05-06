囂張黑幫橫行！暴力討債放鞭炮砸店 警逮竹聯明仁會7人
今年4月間，自稱是竹聯幫明仁會成員的22歲鄭姓男子，因涉及暴力討債、教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，又因行車糾紛涉嫌毆打或持刀械恐嚇等，新北市汐止警方會同瑞芳警，於本月5日出動警力，逮捕鄭男等7人到案，訊後依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，鄭男於新北市汐止地區，涉及多起暴力討債、恐嚇鬥毆等，2022年底，涉嫌教唆多名小弟，前往某家具店砸店、放鞭炮恐嚇；甚至僅因行車糾紛，就糾眾鬥毆、持刀械恐嚇被害人。今年4月間，鄭男為討15萬元債務，與翁姓男子相約談判，過程中爆發衝突，鄭男等人不但動手砸車，甚至將翁男強押走，並向其家屬要求贖金才放人。
本月5日，汐止警分局報請檢方指揮偵辦，由汐止偵查隊掃黑專責小隊會同瑞芳警分局、保大霹靂小組，持拘票及搜索票，將涉案的鄭男等7人逮捕到案，並查扣開山刀、辣椒水等證物，訊後依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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