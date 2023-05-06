鍾沛君點名「為邱繼泰遷戶籍到大安」 羅智強：我反酒駕、反抄襲
現任桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰有意參選立委，前立委孫大千則質疑邱繼泰論文抄襲被撤銷學位，還曾有酒駕紀錄，向國民黨主席朱立倫反應遭漠視，決議辭去國民黨中央政策會副執行長。台北市議員鍾沛君則公開點名前議員羅智強，是否因邱繼泰有意參選立委，才把選區遷回大安？對此，羅智強今（6）日在臉書發文回應，他會遷戶籍是因桃園市議員牛煦庭，並強調他也反酒駕、反抄襲，與邱繼泰非親非故，就因見幾次面，就要為對方過去曾犯的錯負責？
記者翁子竣／台北報導
對遭鍾沛君點名，羅志強表示，萬分無奈，鍾沛君之前數度質疑他，他都以最大的誠意回覆，就是不希望讓綠營媒體找到見縫插針、挑撥離間的機會。針對鍾沛君質疑，「邱繼泰有興趣參選，所以最終，您又把戶籍遷回我們大安區。」
羅智強直言，不知為何鍾沛君要把二件不相關的事情，做成因果連結；希望這只是鍾沛君單純的誤會，而不是鍾故意扭曲。首先，邱繼泰選的是「八德大溪復興」的立委，而他之前在桃園的戶籍是在「龜山」，因此邱繼泰選不選八德，跟他要不要從龜山遷回大安有什麼關係？不考慮在龜山參選的原因，而是因為牛煦庭。
羅智強說，去年他遷籍龜山決定參選桃園市長，當時第一位跳出來支持他的就是牛煦庭，他也常鼓勵牛煦庭，如果順利連任市議員，希望能夠更上層樓，用敬業和專業進入國會為人民服務，「這一點，如果鍾沛君不相信羅智強，鍾沛君可以去問問牛煦庭，我說的是不是真的。」
至於鍾沛君問羅智強，如何看待邱繼泰曾涉酒駕和論文抄襲。羅智強也回應，他早就在今年2月22日，在歷史哥的節目上表達過立場：「我反對酒駕、我反對論文抄襲！」他和邱繼泰非親非故，也不是其幕僚部屬，說來也不過是在邱繼泰擔任張善政發言人時，在競選活動見過幾次面，「難道就因為這數面之雅，我就要為他過去曾犯的錯負責？」