17項民生物資價格創新高 陳建仁：穩定物價小組每月開會監控物價
17項民生物資價格創下14年新高，民眾感受通膨壓力大，行政院長陳建仁今（6）日表示，政院的穩定物價小組是由行政院長鄭文燦督導及召開會議，從每3個月召開一次，現在改成每一個月召開一次，進口原物料減稅措施將延長到6月底。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日上午視察「蘇澳溪分洪工程」，媒體詢問物價高漲問題，陳建仁回覆表示，由於烏俄戰爭，還有氣候變遷等因素，國際供應鏈確實受到了很大的影響，各國物價也都受到了很大影響。如果以物價指數上升情況來看的話，我國比起世界上大部分的國家來說，物價是相對地平穩，但是政府仍然需要透過各式各樣的努力，來讓物價更加地平穩，所以行政院的穩定物價小組是由鄭文燦來督導及召開會議，從每3個月召開一次，現在改成每一個月召開一次。大家可能都有感受到，像現在的蛋價，還有豬肉的價錢都已經平穩下來，所以會繼續來監控物價的狀況，然後做最好的調整。
陳建仁指出，進口原物料減稅措施延長到6月底，來確保原物料的供應是正常的，政府對油電的價格做很好的調控，讓它能夠穩定，不會影響到民生消費；另外，也會在農產品，還有工業的原物料方面，確保它的物價的合理性，然後使得物價能夠得到很好的管控。物價的監控是政府的責任，會讓民眾的民生生活都能夠得到很好的保障，讓物價得到很好的監控。