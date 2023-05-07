環團闖立院促審《海保法》　召委莊瑞雄吐心聲：不能因抗議就插隊

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莊瑞雄指出，今年2月22日綠色和平告知要來拜訪，討論協助《海保法》召開公聽會，隔天綠色和平又請他們辦公室，詢問全國漁會總幹事聯絡方式盼前往拜訪；3月2日他協助預借公聽會場地，並詢問綠色和平公聽會邀請名單，對方告知3月9日後會來處理，3月10日他則提供綠色和平漁會總幹事聯絡資訊，同日簽署支持《海保法》立法連署書；之後公聽會延期，3月22、23日排審《海洋產業發展條例》並出委員會，4月13日綠色和平就到立法院來抗議。
對於綠色和平不惜闖立法院當面陳情，莊瑞雄直言不認為是鬧場，「他們只是來表達意見，但這樣的方式並不好」。他也表示，4月19、20日《海洋污染防治法》、《海岸巡防機關器械使用條例》出委員會，而《海保法》牽涉到各部會之間，尤其2030年前保護30%海域目標、是否引進預警原則、明定國家海洋保育綱領等，是否要在法律中明定？管理政策方針又是什麼？是否經公開或聽證程序，這些都是要討論重點。
法律增訂修正「牽一髮而動全身」，為何立委要等政院版修正草案？莊瑞雄也不諱言說，《海保法》修法有各種版本，每個人的訴求不盡相同，且若各部會間沒有溝通好，就算審到最後也都是一再保留，屆時就只會變成一種形式。
莊瑞雄強調，就《海保法》他自身也有提案版本，目前立法院也有各種版本，這代表大家都希望可以通過，但中間還是有權衡問題需要考量。莊瑞雄直言「排得進去一定會盡量排」，不過也要遵照委員會決議，不能因為有人抗議，就插隊進來排審； 每個法案都有各個族群，認為對自身重要的法案，若插隊反而會造成其他人的傷害。
見環團抗議聲浪愈發強烈，莊瑞雄坦言，可以體會環團的心情，「但要排幾月幾號？我們沒有辦法很明確說何時會審到 」；目前《海保法》還有很多事項要解決，行政院、立法院既然都覺得重要，那就應該盡快來處理。